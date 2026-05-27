Kto chce podgrzać Agrykolę

Dwie firmy złożyły swoje oferty na wykonanie podgrzewanej murawy na Stadionie Miejskim. Na ile wyceniły swoje usługi?

W weekend piłkarze Olimpii Elbląg zakończą sezon w III lidze. Liczymy, że żółto-biało-niebiescy utrzymają się na czwartym poziomie rozgrywkowym, a niebawem podejmą walkę o awans.

Dziś (27 maja) w ratuszu otwarto oferty na wykonanie podgrzewanej murawy na Stadionie Miejskim, gdzie Olimpijczycy rozgrywają swoje mecze domowe. Swoje oferty złożyły dwie firmy: warszawska firma Dropservice swoje usługi wyceniła na 6,526 mln zł; konsorcjum w składzie Hybrid Sport ze Szczecinka i Vizinvest z Miasta zażyczyła sobie niecałe 9 mln zł.

Urzędnicy na inwestycję przeznaczyli 6,5 mln zł. Można przypuszczać, że jeżeli wszystko w warszawskiej ofercie okaże się w porządku, to z tą firmą miasto podpisze umowę. Na razie trwa sprawdzanie oferty.

Zakres zamówienia obejmuje: roboty rozbiórkowe, budowę komory ciepłowniczej i zbiornika deszczówki, wykonanie podgrzewania murawy, odbudowę płyty boiska z drenażem i nawadnianiem, dostawę i montaż murawy sportowej z darni rolowanej, wykonanie powykonawczej mapy geodezyjnej o raz dostawy i montażu trzech stojaków rowerowych.

Inwestycja ma być zakończona w ciągu 8 miesięcy od podpisania umowy.