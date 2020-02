Liceum Sztuk Plastycznych pokazuje swoje talenty

W najbliższych dniach Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym zaprasza na aż trzy wystawy. W czwartek, 27 lutego o godz. 11.20 w murach szkoły odbędzie się wernisaż wystawy Matyldy Huryn pt. "Jedność", o godz. 18 w Centrum Sztuki Galeria EL wystawa poplenerowa klasy III "Kąty Rybackie", a 5 marca o godz. 18 w Pasłęckim Ośrodku Kultury zobaczymy kolejną wystawę poplenerową.

Jedność - wernisaż wystawy Matyldy Huryn z zakresu działań intermedialnych

Jedność

Natura- las to spoista i zorganizowana całość. To jedność. W tej jedności jest miejsce i dla człowieka. Powiązanie istoty ludzkiej z lasem trwa już od tysięcy lat.

Las to żywy organizm, podobnie jak człowiek. Drzewa i ludzie podlegają procesom starzenia się i umierania. Struktury kory i skóry z czasem nabywają blizn i zmarszczek. Każda ta niedoskonałość jest dowodem tego jak wiele doświadcza żywy organizm i właśnie w tych szczegółach tkwi istota piękna. Tak samo jak ludzka skóra, tak samo i kora doświadcza dotyku i bólu.

Autorka w swoich pracach wykorzystuje obraz fotograficzny i wideo. Prace jej to opowieść o podobieństwach człowieka i drzew. Porusza problemy wzajemnych relacji obydwu gatunków. Prace Matyldy Huryn zderzają ze sobą obrazy ciała ludzkiego oraz "ciała" drzew. Przeciwstawia obrazy skóry z obrazami kory. Zestawienie te ukazuje podobieństwo jakie tkwi w ludziach i drzewach, w ich szczegółach, detalach.

Czym byłby człowiek bez lasu? Czy jest możliwe harmonijne współżycie człowieka i lasu?





*Wernisaż odbędzie się w Galerii działań intermedialnych ( stara pracownia fotografii)

Wystawa poplenerowa klasy III "Kąty Rybackie"

Wystawa poplenerowa. Autorami obrazów są uczniowie Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym. Prace powstały w miejscowości Kąty Rybackie w maju 2019 roku. W wystawie udział biorą:

Julia Adamczyk

Aleksandra Biedrzycka

Barbara Braczkowska

Barbara Borysewicz

Patrycja Dramińska

Marta Goryszewska

Radosław Karpowicz

Magdalena Kawałkowska

Elżbieta Krajewska

Magdalena Kuriańska

Karolina Kwapisz

Natalia Kmita

Natalia Kozik

Karolina Mikiprowicz

Weronika Ochmańska

Natalia Pietroń

Aleksandra Sikora

Laura Szulecka

Dominika Tkaczyk

Klaudia Zajączkowska

Natalia Życzkowska

Nauczyciele prowadzący: Zbigniew Chrostek, Janusz Kozak

Wernisaż:

27.02.2020 godz. 18:00

Empora I poziom

Centrum Sztuki Galeria EL, Elbląg

Wystawa poplenerowa w Pasłęku

Wystawa prezentuje obrazy uczniów Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym powstałe w trakcie plenerów w Nałęczowie i Mikoszewie. Malarstwo plenerowe w odróżnieniu od pracy przed sztalugą w szkolnej pracowni, jest próbą uchwycenie ulotnego momentu, zmiennego światła, chmur, gry cieni. Zgodnie z etymologią słowa plener – fr. en plein air, czyli na świeżym powietrzu – uczniowie malowali poza pracownią: w sercu miasta Nałęczowa, w leśnych zagajnikach Mikoszewa lub na mikoszewskiej plaży. Widzimy bardzo różnorodne obrazy. Prace z Nałęczowa prezentują głównie architekturę miasta. Obrazy namalowane w Mikoszewie cechują się subiektywnym doborem kadru – czasem uniwersalnym, niezwiązanym z charakterem nadmorskiej miejscowości, a w innym przypadku prezentują widok Bałtyku czy meandrującej Wisły. Wszystkie te obrazy są osobistymi notatkami z miejsc spisanymi na płótnie. Oddają zdolność obserwacji i wrażliwość ich autorów. Wernisaż prac odbędzie się 5 marca o godz. 18 w Pasłęckim Ośrodku Kultury.