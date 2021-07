"Lokal zamknięty" we Wtorkowym kinie dla dorosłych

Kino Światowid zaprasza na kolejną projekcję w ramach cyklu "Wtorkowe Kino Dla Dorosłych". 20 lipca o godz. 12:00 seniorzy obejrzą film Krzysztofa Jankowskiego pt. "Lokal zamknięty”.

„Wtorkowe Kino Dla Dorosłych” to cykl dopołudniowych seansów dla seniorów. Spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu. W repertuarze znajdują się filmy polskie lub zagraniczne opatrzone dubbingiem bądź listą dialogową czytaną przez lektora. Dodatkowym plusem tych seansów jest atrakcyjna cena biletu – 10 zł.

Podczas najbliższej projekcji widzowie poznają historię Barta i Nerda. Panowie chcą włamać się do mieszkania skorumpowanego Polityka, który ukrywa kasę z łapówek w lodówce. Dużą kasę! Droga do celu wiedzie przez agencję towarzyską, więc panowie będą musieli użyć podstępu, żeby zrealizować swój plan. Na ich drodze pojawiają się jednak nieoczekiwane przeciwności. A to w lokalu zjawia się stały klient – Policjant, a to Sutener, żądający zapłaty. Co gorsza, nieugięty Pracownik Sanepidu zamyka agencję na 10 dni, wraz z wszystkimi obecnymi w niej klientami. Łatwy i prosty plan zaczyna się coraz bardziej komplikować. Chętnych do kasy jest coraz więcej. Czy ten skok na forsę może zakończyć się happy endem?

Reżyseria: Krzysztof Jankowski

Obsada: Mateusz Damięcki, Janusz Chabior, Paweł Koślik, Eryk Kulm Jr, Emma Giegżno, Magdalena Kaczmarek, Wojciech Solarz

Produkcja: Polska 2021

Czas: 80 min