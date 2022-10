„Lokomotywa” dla najmłodszych

„Lokomotywa” - filia biblioteczna nr 4 przy ul. Ogólnej zaprasza dzieci w wieku 2-3 lata wraz z rodzicami/opiekunami na październikowe zajęcia do bibliotecznej „Stacyjki”.

Grafik spotkań na bieżący miesiąc:

6.10, godz. 10:30 - zajęcia będą inspirowane książką „Jano i Wito. W lesie” Wioli Wołoszyn. Wraz z dużym Janem i małym Witem udamy się jesienną wyprawę do lasu. Będziemy zbierać grzyby i słuchać leśnych dźwięków. Poznamy także zwierzątka zamieszkujące las. W programie zajęć również zabawy ruchowe, piosenki z pokazywaniem i inne atrakcje.

18.10, godz. 10:30 - zajęcia będą inspirowane książką „Tato, jak robi żaba” Guido van Genehtena. Podczas zajęć przekonamy się, które zwierzątka kumkają, które ryczą, meczą, pieją, a które rżą. A czy biedronka wydaje jakieś dźwięki? O tym wszystkim w naszej bibliotecznej "Stacyjce".

W programie zajęć również zabawy ruchowe, piosenki z pokazywaniem i inne atrakcje.

„Stacyjka” to dynamiczne, pełne zabawy zajęcia dla najmłodszych (2-3 lata) w oparciu o dziecięcą literaturą. Celem zajęć jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka poprzez obcowanie z literaturą, która jest źródłem wielu przeżyć i wrażeń oraz niezastąpionym sposobem wzbogacania wyobraźni u dziecka. Dla rodziców są one okazją do wymiany doświadczeń związanych z wychowaniem dzieci.

Więcej informacji:

Filia nr 4 Lokomotywa

ul. Ogólna 59

tel. (55) 625 60 90

Tagi: warsztaty dla dzieci