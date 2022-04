Recital, który jest retrospekcją dotychczasowych dokonań artysty uzupełniony sekcją rytmiczną. Składa się z zestawu pieśni zarówno ulicznych jak i późniejszych dokonań Maćka, które zyskały mu olbrzymią sympatię i popularność wśród wyrobionej części publiczności. Bliski bezpośredni kontakt z widownią, szczery, niezakłócony przekaz tekstu, no po prostu Maleńczuk w czystej postaci.

Ten, o którym się mówi nie do podrobienia, naturalny, dowcipny, czasem brutalny – bo takie jest życie! Nie zabraknie więc pieśni: Ostatnia Nocka, Tango Libido, Sługi za szlugi, Synu czy Dawna Dziewczyno. Słynny już Maleńczuk „Koncert solo” z kolegami z sekcji rytmicznej to najnowsza wersja show, aby urozmaicić i podzielić się przestrzenią na scenie. Do tego oryginalny styl gry na gitarze i nieskażona niczym Wolność Słowa.

Maciej Maleńczuk + Rythm Section zagra w Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Grunwaldzkiej 135 już w niedzielę (24 kwietnia).

Bilety dostępne są na stronie.