Magdalena Pela - Skene

Galeria EL zaprasza na wernisaż Magdaleny Peli - Skene, który odbędzie się w czwartek (16 lutego), o godz. 18.

W skene aktorzy mogli się przebrać i zmienić rekwizyty. Budynek początkowo pełnił funkcję szatni, schowka i zaplecza dla greckich teatrów. Później wykorzystano jego przednią ścianę jako tło dla spektakli, na którym umieszczano dekoracje. Okazało się, że miejsce na przedmioty i gesty, które miały być dla widza niewidoczne, zaczęło odgrywać w przedstawieniu kluczową rolę.

Wystawa SKENE jest o odpadach, o szatni i magazynie dla spraw i gestów codziennych, pełniących tło i tworzących szarzyznę powszedniości. Prace, które składają się na cykl obrazów doktorskich NOTICE, są wyrazem nobilitacji banałów. Do ich stworzenia Magdalena Pela wykorzystała zapiski, notatki, bazgroły, których treść i pochodzenie nie są dla niej istotne. Ważny jest sam ślad pisma i obecności. Dlatego otrzymane zapisy wielokrotnie powtarza, kopiuje, a przedstawione teksty zamienia w sznury ornamentów i nieczytelnych ciągów znaków. Stawia odbiorcę w sytuacji zderzenia z nieczytelnym, lecz pozornie znanym. W celu podkreślenia rangi nobilitowanych odpadów artystka posługuje się w swoich pracach szlachetnymi technikami i materiałami: haftem ręcznym, woskiem pszczelim, pigmentami mineralnymi. Ulotne treści zamraża i utrwala wbrew im pierwotnemu przeznaczeniu. Podkreśla, że to one, tworząc harmonię powtórzenia, warunkują naszą obecność.

Magdalena Pela – ur. 1989r, Gdańsk. Artystka wizualna, malarka. Ukończyła Wydział Malarstwa na ASP w Gdańsku w 2015 roku. Absolwentka kulturoznawstwa na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego (2011r.). Absolwentka Międzywydziałowych Środowiskowych Studiów Doktoranckich na ASP w Gdańsku. W 2022 roku uzyskała tytuł doktory sztuki. Na macierzystej uczelni pracuje jako asystentka na Wydziale Malarstwa oraz na Wydziale Architektury i Wzornictwa.

Wielokrotna laureatka i finalistka konkursów malarskich o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Autorka wystaw indywidualnych między innymi w Gdańskiej Galerii Miejskiej, Galerii Promocyjnej w Warszawie, Galerii Miejskiej BWA w Bydgoszczy, Galerii Bardzo Białej w Warszawie, Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Uczestniczyła w kilkudziesięciu projektach, rezydencjach oraz wystawach zbiorowych (m.in. Polska, USA, Francja, Rumunia, Mołdawia, Armenia, Węgry, Meksyk). Obrazy autorstwa Magdaleny Peli znajdują się w licznych kolekcjach prywatnych oraz w stałej kolekcji Muzeum Narodowego w Gdańsku.

– Wernisaż + oprowadzanie kuratorskie: 16 lutego 2023 r., godz. 18

– Wystawa potrwa do 26 marca 2023 r.

– Wystawa prezentowana będzie w Prezbiterium i Galerii Laboratorium

– Kuratorka: Emilia Orzechowska