Magia orientu – taniec brzucha, spotkania z tańcem

Jeśli chcecie przeżyć wielką taneczną przygodę i nauczyć się szaleć na parkiecie w stylu Shakiry to nasze warsztaty są właśnie dla Was. Już na początku maja zabierzemy Was w podróż do wspaniałej, kobiecej i uwodzącej krainy tańca orientalnego.

Warsztaty organizowane przez CSE „Światowid” w Elblągu to coś więcej niż zajęcie taneczne – to inicjatywa mająca na celu pokazać paniom ich piękno, kobiecość, wydobyć z nich pewność siebie oraz zdrowie i witalność. Taniec brzucha to przyjemność i pasja, a także doskonała okazja do tego, by wypełnić się pozytywną energią i pokazać sobie, że życie może mieć orientalny smak! Taniec brzucha naładuje Was pozytywną energią, nauczy koordynacji i świadomości ciała, sprawi, że pokochacie swoją kobiecość i nie będziecie wahać się jej użyć w tańcu. Oprócz tego spalicie trochę zbędnych kalorii i zakochacie się w tej formie ruchu. Zabierzmy Was w orientalny świat pięknych rytmów, który może zmienić Wasze myślenie o tańcu i o tej formie tanecznej. Nasze warsztaty są dla każdego. Zarówno dla debiutantek, które jeszcze nie miały stycznością z tańcem; dla dziewcząt i pań, które mają za sobą przygodę z belly dance i chcą podszkolić się przypomnieć podstawy oraz dla pań, które chcą zadbać o lepszą formę i kondycję oraz miło i zdrowo spędzić czas. Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy lubią muzykę, taniec i mają ochotę na chwilę zabawy! Spotkania z tańcem: Magia orientu, taniec brzucha -> Termin: 7 maja w godz. 17:00 - 20:00 -> Miejsce: Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu, sala widowiskowo-sportowa -> Instruktor: Agnieszka Urbaniak, jest bardzo ambitna i z entuzjazmem podchodzi do nowych wyzwań. Podczas zajęć komunikatywna i otwarta na drugiego człowieka. Dyplomowana instruktorka tańca sportowego ze specjalizacją Taniec Orientalny, który kocha w całości. W jej uszach najprzyjemniej brzmią table i akordeon, do których z pasją tańczy Baladi i Drum Solo. Jest bardzo utytułowaną tancerką, wielokrotnie zdobywała pierwsze miejsca na festiwalach tanecznych -> Zapisy i więcej informacji pod numerem: 609 977 220 -> Koszt: 35 zł Zapisz się już dziś!

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid" w Elblągu