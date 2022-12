Magia świąt w Teatrze

W mieście rozbłysła już choinka, a to najlepszy dowód na to, że święta są tuż-tuż. Świąteczny klimat obecny jest także w Teatrze Sewruka. Od początku grudnia na scenie zobaczyć można „Opowieść wigilijną” w reżyserii Czesława Sieńki. Jest to tytuł, który od 15 lat grany jest w okresie przedświątecznym. Wczoraj (6 grudnia) minęła 15 rocznica obecności tego spektaklu na deskach elbląskiego Teatru.

15 lat temu, 6 grudnia 2007 roku, nastąpiło uroczyste nadanie imienia i zmiana nazwy Teatru. Patronem Teatru został aktor, reżyser i pedagog Aleksander Sewruk, wieloletni dyrektor Teatru im. S. Jaracza Olsztyn – Elbląg, zasłużony dla elbląskiego życia teatralnego, a dotychczasowy Teatr Dramatyczny zmienił nazwę na Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu. Uroczystość uświetniła premiera “Opowieści wigilijnej” Charlesa Dickensa. Reżyserii spektaklu podjął się Czesław Sieńko. Uroczysta premiera okazała się wieloletnim sukcesem i do dziś bilety na ten nastrojowy spektakl rozchodzą się z niebywałą szybkością. Tak samo jest także w tym roku. Z tego względu Teatr postanowił dostawić w repertuarze dodatkowy spektakl w niedzielę (11 grudnia) o godz. 16. Na szczęście zostało jeszcze kilka wolnych miejsc, więc kto nie widział tego świątecznego spektaklu lub pragnie go zobaczyć w rodzinnym gronie po raz kolejny, niech nie zwleka z zakupem. „Opowieść wigilijna”, reż. Czesław Sieńko, Teatr im. A. Sewruka w Elblągu 11 grudnia (niedziela), godz. 16

Dorota Sianożęcka, Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu