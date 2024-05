„Magnificat” ze stypendium ETK

W 2022 r. Magdalena Garbecka, elbląska kompozytorka otrzymała stypendium Elbląskiego Towarzystwa Kulturalnego na stworzenie kompozycji „Magnificat”. Rok później Miłosz Janiak, elbląski dyrygent otrzymał stypendium ETK na dalszą realizację. W sobotę (11 maja) będzie można wysłuchać efektu końcowego.

- Pewnego dnia Miłosz Janiak, elbląski dyrygent i pedagog wpadł na pomysł stworzenia większego projektu na chór i zespół instrumentalny. Z tym pomysłem zwrócił się do mnie, a jako że współpracujemy już wiele lat natychmiast się zgodziłam – mówi Magdalena Garbecka, elbląska kompozytorka.

W 2022 roku Magdalena Garbecka otrzymała stypendium Elbląskiego Towarzystwa Kulturalnego na napisanie kompozycji „Magnificat”. W następnym roku Miłosz Janiak otrzymał stypendium na realizację tego projektu.

Elbląska kompozytorka tekst ten zinterpretowała na swój sposób

i stworzyła 5-częściową kompozycję przeznaczoną na sopran solo, chór mieszany oraz zespół instrumentalny, w którego skład wchodzą: flet, klarnet, dwoje skrzypiec, wiolonczela, fortepian i małe instrumenty perkusyjne.

„Magnificat”, to kantyk śpiewany w trakcie nieszporów (nabożeństwa sprawowanego w Kościołach chrześcijańskich w porze wieczorowej). Nazwa pochodzi od jego pierwszego słowa w języku łacińskim: „Magnificat anima mea Dominum” („Wielbi dusza moja Pana”). Jest to radosna pieśń dziękczynna, oparta na tekstach ze Starego Testamentu. Tekst „Magnificatu” był wielokrotnie wykorzystany przez mistrzów swoich czasów, takich jak: Claudio Monteverdi, Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Arvo Pärt, Krzysztof Penderecki czy Wojciech Kilar.

Utwór będzie można wysłuchać podczas koncertu, który odbędzie 11 maja w kościele pw. Pawła Apostoła w Elblągu. Oprócz Magnifacat artyści zaprezentują również kompozycje zagranicznych twórców chóralnych, takich jak: Greg Gilpin, John Leavitt, Mary Lynn Ligfoot, Bryan Sharpe, Carole Stephens.

Do udziału w konncercie Magdalena Garbecka i Miłosz Janiak zaprosili Elbląski Chór Kameralny działający od 2016 roku. Założycielem i dyrygentem zespołu jest Miłosz Janiak. Jest to zespół amatorski, skupiający osoby w różnym wieku, które łączy miłość do muzyki. Do najważniejszych osiągnięć chóru należą: udział w XIV Kaszubskim Festiwalu Muzyki Chóralnej i Regionalnej w Żukowie (2018), gdzie zespół zdobył srebrny dyplom oraz nagrodę specjalną za najlepiej wykonany utwór w języku kaszubskim oraz udział w Ogólnopolskim Konkursie Muzyki Sakralnej „Dona Nobis Pacem” we Wrocławiu (2022), gdzie chór otrzymał brązowy dyplom w kategorii chórów osób dorosłych.

W koncercie „Magnificat” udział wezmą: Miłosz Janiak – dyrygent, Magdalena Łaszcz – sopran, Maja Wilkowska – flet, Emilia Kwaśniewska – klarnet, Jakub Piwowarski i Rafał Wiśniewski – skrzypce, Flavia Mazur – wiolonczela, Magdalena Garbecka i Bartosz Śpiewak – fortepian.

Zapraszamy wszystkich miłośników muzyki do wzięcia udziału

w koncercie „Magnificat”.

Koncert odbędzie się 11 maja 2024 r. godz. 19.00 do Kościoła pw. św. Pawła Apostoła w Elblągu ul. Obrońców Pokoju 10. Wstęp wolny.