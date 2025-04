Majówka w Zalewie

Początkowo zlot miał być kameralnym spotkaniem na półwyspie w Matytach. Jednak zainteresowanie przerosło najśmielsze oczekiwania organizatorów. Pomysł zyskał ogromny rozgłos, dlatego inicjatywę Koła Gospodyń Wiejskich Afrodyty Wsi Matyty, w porozumieniu z pomysłodawczynią Retro Zlotu Pauliną Grochowską oraz z organizatorami Retro Rajdu, burmistrz Zalewa przekierował na plac przy głównej scenie nad jeziorem Ewingi. Dzięki zaangażowaniu wszystkich organizatorów wydarzenie nabrało ogólnopolskiego zasięgu. Są pewni, że to strzał w dziesiątkę!



- Propozycja nabrała rozmachu po przedstawieniu jej burmistrzowi Zalewa Piotrowi Pietrasikowi, który bez większego namysłu zaangażował się w wydarzenie, nadając mu nowy wymiar. Od razu zaproponował , przeniesienie wydarzenia na na główny plac nad jeziorem w Zalewie, gdzie możemy przyjąć nawet kilkaset pojazdów. Jednocześnie wsparł event finansowo, widząc w tym promocję gminy i wspaniałe wydarzenie kulturowe dla jej mieszkańców i nie tylko. Ta impreza składa się właściwie z dwóch części. Pierwsza to Retro Rajd 2025, który 1 maja wyruszy z Opola Lubelskiego. Uczestnicy, na ten moment to około 80 aut, przejadą przez niemal całą Polskę, aby 3 maja dołączyć do naszego Retro Zlotu w Zalewie – opowiada Piotr Studnicki – Druga to Zalewiada Retro Zlot 2025. Na miejscu będziemy dysponowali 500 miejscami dla uczestników naszego zlotu. Już zapowiedziało się około 200 pojazdów! Rejestracja będzie prowadzona na miejscu, od godziny 10, przez przedstawicieli Magic Old Cars Lubawa. Nie pobieramy opłat, wjazd i wstęp są całkowicie darmowy, zapraszamy serdecznie wszystkich, którzy chcą się wystawić ze swoim klasykiem ale i publiczność, która będzie mogła bawić się w rytmie rocka i disco!