Małe Diamenty w najnowszym teledysku

Dzisiaj (14 października) miała miejsce premiera trzeciego z zapowiadanych klipów zespołu Diamenty, działającego przy Młodzieżowym Domu Kultury w Elblągu. Tym razem wystąpiła najmłodsza grupa w utworze "Pod łapą masz" z bajki "Księga Dżungli".

Życie jest piękne! Wystarczy tylko mieć co jeść!“ To historia o tym, jak cieszyć się życiem. Misie przypominają, że wszystko, co nas otacza może być pożyteczne i dawać nam niespożytą radość. Pamiętajcie - nasza dżungla jest wszędzie gdzie jesteśmy. Idźmy przez życie z uśmiechem na twarzach i cieszmy się - mówią o przesłaniu klipu Małe Diamenty. To najmłodszy, dziecięcy i przebojowy, zespół z Młodzieżowego Domu Kultury w Elblągu, prowadzony przez Agę Brenzak i Łukasza Reksa.

W klipie wystąpili: Hania Krause , Monika Kanikuła, Hubert Sartanowicz, Ida Rydel, Karolina Laskowska, Iga Bałdyga, Malwina Barańska i Agnieszka Marcinkiewicz. Przygotowanie wokalne/scenariusz/reżyseria: Aga Brenzak i Łukasz Reks. Nagrania/mix: Tomasz Steńczyk. Zdjęcia/montaż:Paweł Jurczak - HighStory Studio. Słowa i muzykę do utworu napisał Terry Gilkyson, a właścicielem praw autorskich jest The Orchard Music