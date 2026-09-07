Mandala pokoju we Fromborku

W sobotę, 12 września, w Wozowni Sztuk we Fromborku, odbędą się warsztaty tkackie "Makatka Pokoju". Autorką, pomysłodawczynią projektu i prowadzącą warsztaty jest artystka z Iławy – Agata Topolewska. Wstęp wolny.

Makatka – Mandala Pokoju to artystyczny symbol protestu przeciwko wojnie. Powstała po wybuchu wojny w Ukrainie jako efekt warsztatów prowadzonych w duchu recyklingu. Obecnie instalacja ma już średnicę ponad 7 metrów i wciąż się powiększa. Ideą projektu jest, by Makatka podróżowała do kolejnych miejsc w Polsce i za granicą, rosnąc dzięki wspólnemu działaniu uczestników.

Na warsztatach nauczycie się tkania, szycia i dziergania niepowtarzalnych, unikatowych kompozycji po okręgu. Nie trzeba mieć żadnych zdolności plastycznych – wystarczy chęć uczestnictwa. Sam proces powstawania makaty jest medytacją: wycisza, relaksuje, uskrzydla. To także wspaniały trening uważności oraz koncentracji. Projekt ma też wymiar społeczny – integruje ludzi i daje ukojenie tak bardzo potrzebne w czasach niepokoju.

Autorką, pomysłodawczynią projektu i prowadzącą warsztaty jest artystka z Iławy – Agata Topolewska. Pomysł narodził się w Iławie podczas zajęć plastycznych dla seniorów, gdy uczestnicy byli bardzo przejęci wybuchem wojny na Ukrainie, niektórzy płakali. Gdy dusza cierpi, warto dać zajęcie rękom. Agata stworzyła wówczas „zaczyn” – pierwszą okrągłą pracę tkacką, a następnie przekazała umiejętności kolejnym osobom. W Iławie w projekt zaangażowało się ponad 1000 osób – dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami, szkoły i przedszkola. Makatka była już eksponowana m.in. w Iławie, Lublinie, Bydgoszczy, Lipienicach, Gdyni, Elblągu a teraz w pełni swej okazałości zobaczycie ją we Fromborku.

Wstęp wolny. Wszystkie materiały zapewniamy na miejscu. Przyjdź i dołącz do wspólnego tworzenia symbolu pokoju. Do zobaczenia 12 września o godz. 12 w Wozowni Sztuk!