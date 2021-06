Manhattan w Elblągu, czyli taneczna gala Broadway

Fot. Anna Dembińska

Szkoła Tańca Broadway obchodzi swoje 15-lecie. Wczorajszy (24 czerwca) uroczysty Koncert Galowy w elbląskim teatrze był okazją do podziwiania umiejętności tancerzy. Dla niektórych spośród nich, zwłaszcza najmłodszych, była to pierwsza okazja do wystąpienia przed publicznością na dużej scenie. Zobacz zdjęcia.

Koncert poprowadziła Ewa Kalka ze Szkoły Tańca Broadway. Podkreślała, że choć pandemia krzyżowała tancerzom wiele planów, to jednak wiele udało się zrobić pomimo koronawirusa. Członkowie Szkoły Tańca Broadway występowali m. in. w organizowanych w tym czasie konkursach online, udało im się także przygotować poszczególne choreografie na wczorajszą galę. Taniec to bardzo bogata rzeczywistość i wczorajsza uroczystość to pokazała. Co mogli obejrzeć widzowie? Była choćby polka, czyli popularny taniec ludowy tańczony w parach. Ten zaprezentowały już na początku gali najmłodsze tancerki, które dopiero niedawno zaczęły swoją przygodę z tańcem. Wydarzenie odbyło się w Teatrze im. A. Sewruka, nie mogło więc zabraknąć także baletu, choćby fragmentów "Śpiącej Królewny". Tancerze zaprezentowali także walca, ale jednak walc walcowi nierówny. Ten angielski jest np. znacznie spokojniejszy od wiedeńskiego, o czym również można było się przekonać na koncercie. Nie zabrakło współczesnych rytmów, bo część wieczoru upłynęła także pod znakiem żywiołowej muzyki latynoamerykańskiej. Fot. Anna Dembińska Były również tańce ze wstążkami, rytmika albo acro dance, czyli taniec zawierający w sobie elementy akrobatyczne. Można było obejrzeć układy tańca towarzyskiego. Występowali soliści, pary i całe zespoły, zarówno początkujący, jak i doświadczeni tancerze. Wszyscy po występach otrzymali pamiątkowe medale. - Chodzę na tańce, bo lubię tańczyć – mówi wprost mała Apolonia, jedna z najmłodszych uczestniczek wczorajszej gali. Najbardziej cieszy ją wykonywanie jednej z choreografii pokazanych na koncercie, którą wykonała wraz z koleżankami z grupy, "Pati". - Kibicujemy wnuczce, lubimy obserwować, jak się uczy, jak się rozwija – mówią babcia i dziadek Apolonii, którzy towarzyszyli jej wczoraj w elbląskim teatrze. - Bardzo podobała nam się dzisiejsza impreza – podkreślają. Gala stanowiła podsumowanie rocznej pracy szkoły tańca. - Jestem pod wrażeniem dzisiejszego Koncertu Galowego Broadway - mówi pani Małgorzata. - Jestem na nim gościem już od kilkunastu lat i każdego roku wychodzę zachwycona pięknymi pokazami tanecznymi w wykonaniu wszystkich uczestników, tych młodszych jak i starszych tancerzy. Moje serce skradła grupa Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Te panie to wulkany energii, widać na scenie, jak cieszą się tańcem. To niesamowite, że przygodę z tańcem można zacząć w każdej chwili, bez względu na wiek. Na pewno w przyszłym roku obejrzę kolejną galę - podkreśla. Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl była patronem medialnym Koncertu Galowego Szkoły Tańca Broadway.

TB