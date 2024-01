Mia śpiewa kolędy najpiękniej

I to nie jest tylko nasze zdanie. Dwunastolatka z Elbląga zdobyła pierwsze miejsce podczas XI edycji Festiwalu Kolęd, Pastorałek i Piosenek Bożonarodzeniowych.

Młode talenty z Elbląga dały się poznać w Krakowie podczas Finału XI edycji Wczoraj (8 stycznia) pisaliśmy o sukcesie Szalonych ze Studia Artystycznego Szalone i Szalone Małolaty. Swoim osiągnięciem na festiwalu może pochwalić się też dwunastoletnia Mia Piaskowska, uczennica Zespołu Szkół Muzycznych w Elblągu, która została Laureatką pierwszego miejsca w najmłodszej grupie wiekowej.

- Mia śpiewa odkąd skończyła siedem lat - mówi Malwina Piaskowska, mama Mii. - Zaczęła, gdy tylko poszła do szkoły. O festiwalu wiedziałyśmy, bo to bardzo prestiżowe wydarzenie w branży muzycznej. Wysłałyśmy zgłoszenie i udało się Mii zakwalifikować do finału.

Dziewczynka wybrała utwór „Narodziłeś się (Cicha noc)”, który wykonała również podczas finału na scenie. Tym samym została laureatką pierwszego miejsca w najmłodszej grupie wiekowej. Oprócz nagrody finansowej, dziewczynka otrzymała pamiątkową statuetkę oraz dyplom.

- Córka jest bardzo zdolna, szybko nauczyła się piosenki, potem tylko pozostało zrobić z niej perełkę - wyznaje mama młodej artystki. - Sukces na festiwalu to do tej pory jej największe osiągnięcie. Wciąż chciałaby się rozwijać, marzy o tworzeniu własnej muzyki. Od pięciu lat gra też na skrzypcach, a niedawno zaczęła na fortepianie, bardzo chce iść w tym kierunku. Mia jest wrażliwa, wiem, że występ na festiwalu był dla niej próbą sprawdzenia samej siebie, ale ona zawsze idzie po swoje marzenia, czym może inspirować innych.