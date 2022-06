Miasto.Gramy - jazz i electro na targowisku i w parku Planty

W sobotę (18 czerwca) żywa muzyka zabrzmi w miejscach, gdzie zwykle jej nie słyszymy. Rano mariażu jazzu i elektroniki grupy Ńoko posłuchają bywalcy Targowiska Miejskiego, a wieczorem jazz, z odrobiną rocka i psychodelii zawita pod "Grotę" w parku Planty w ramach cyklu „Miasto.Gramy” Stowarzyszenia Kulturalnego Co Jest?

Ideą całego przedsięwzięcia jest prezentować koncertową muzykę tam, gdzie w Elblągu spotkać się z nią można rzadko lub wcale. Różna stylistyka muzyczna i różne w związku z tym energia i wibracje. Większość miłośników muzyki na żywo czy ciekawych kulturalnych wydarzeń powinna znaleźć dla siebie coś interesującego.

Sobota 18 czerwca

10:00 - Targowisko Miejskie (rynek) - chodnik obok biura

ŃOKO

Trójmiejska trupa artystyczna reprezentująca świeżą, awangardową scenę Dra. Łączy najgorsze cechy jazzowej awangardy z filuterią muzyki z dyskotek, tworząc twór niemal tak dziwny jak ten kraj.

19:00 - "Grota" w Parku Planty

NENE HEROINE

To post-jazzowa psychodeliczno rockowa grupa z Gdańska. Ich muzyka to mix analogowych brzmień, technik dub'owych, post rockowej psychodelii, improwizacji, ale też przyjemnych melodii granych przez nietuzinkowych muzyków. Podobnie jak w grupie Ńoko członkowie tej formacji to wykształceni, choć zupełnie zwariowani muzycy z po akademiach jazzowych, którzy mają na koncie wiele nagrodzonych płyt, performansów i współpracę z najwybitniejszymi polskimi wykonawcami różnych stylistyk. Tu realizują jedne ze swoich muzycznych zajawek na bezkompromisowe, pełne żywiołowości ale i mrugnięć okiem dźwięki.

Następne wydarzenia:

19 czerwca - Elbląskie Święto Muzyki / Stare Miasto

25 czerwca - Rzeka Kultury - koncert Postman i Grafatak / Przystań Grupy Wodnej

3 lipca - Art'N'Voices Vocal Ensemble / Centrum Sztuki Galeria EL

Udział w wydarzeniach cyklu Miasto.Gramy jest bezpłatny dla odbiorców.

Projekt Miasto.Gramy realizowany jest dzięki współpracy finansowej UM w Elblągu.

