Miasto. Gramy... czyli Elbląg i muzyka wiosną i latem

Tytułowe Miasto. Gramy to seria nietuzinkowych koncertów w nietypowych miejscach. Na muzyczne wydarzenia zaprasza Stowarzyszenie Kulturalne Co Jest? Wstęp wolny.

Z jakim muzycznym projektem mamy dokładnie do czynienia?

- Ideą cyklu jest prezentacja różnej stylistycznie muzyki w miejscach do tej pory niekoniecznie z nią kojarzonych – podkreśla Wojtek Minkiewicz z Co Jest? - Stąd np. targowisko miejskie, schody przed szkołą czy Górą Chrobrego... Chcemy wyjść z tym do ludzi z sal czy klubów, trochę jak Gerard Kwiatkowski ze sztuką i Biennale Form Przestrzennych. Chcemy zachęcić ich do przeżycia nietypowych doświadczeń – zaznacza. A co do samych artystów? Czego się spodziewać? - Co do nich, to łączy ich wysoka naszym zdaniem jakość wykonawcza. Niekoniecznie rozpoznawalność – przyznaje. - Ale oni wszyscy w swych stylistykach potrafią słuchacza ująć, uwieść, porwać – przekonuje Wojtek Minkiewicz.

Jak czytamy na stronie internetowej wydarzenia, Miasto. Gramy to "impreza, o którą nikt nie prosił, a każdy potrzebował". Pierwszy koncert już 4 czerwca, przy przystani Grupy Wodnej zagrają Wczasy oraz Róża. Łącznie czeka nas 12 koncertów zlokalizowanych w różnych (i bardzo odmiennych) miejscach Elbląga. Z tym cyklem muzycznych wydarzeń wiąże się też dotychczasowe Elbląskie Święto Muzyki (19 czerwca).

- Ponieważ pogoda w lecie bywa kapryśna dopuszczamy zmiany lokalizacji, choć bardzo nie chcielibyśmy tego robić... - zastrzegają organizatorzy na stronie facebookowej wydarzenia. Jak podają, koncerty są bezpłatne, cykl jest realizowany przy finansowym wsparciu miasta, a za oprawę graficzną Miasto. Gramy odpowiada Janusz Kozak znany jako Gore77.Za mediami społecznościowymi cyklu podajemy harmonogram:

4 czerwca

WCZASY oraz RÓŻA (synthpop)

Przystań Grupy Wodnej

godz. 19:00

5 czerwca

P.UNITY (funk)

Przystań Grupy Wodnej

godz. 19:00

18 czerwca

ŃOKO (jazz, electro)

Targowisko Miejskie

godz. 10:00

NENE HEROINE (trans jazz)

Grota Park Planty

godz. 19:00

19 czerwca

ELBLĄSKIE ŚWIĘTO MUZYKI 2022

Stare Miasto

od godz. 15:00

3 lipca

ART'N'VOICES Vocal Ensemble

Galeria EL

godz. 19:00

24 lipca

NICK SINCKLER (pop, funky)

Amfiteatr Park Dolinka

godz. 19:00

30 lipca

RASM ALMASHAN (etno, orient)

Góra Chrobrego

godz. 19:00

5 sierpnia

||ALA|MEDA|| (trans, progresywne electro)

Schody przed SP3

godz. 19:00

13 sierpnia

SNEAKY JESUS oraz MICHAŁ JAN & IMMORTAL ONION (jazz, breakbeat).

Przystań Grupy Wodnej

godz. 19:00

20 sierpnia

BIBOBIT & ELBLĄSKA ORKIESTRA KAMERALNA (funky, hip-hop)

Dziedziniec Muzeum

godz. 19:00