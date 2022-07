Miasto.Gramy - Nick Sinckler na Dolince!

Weekend dobrze zakończyć mocnym muzycznym akcentem. W niedzielę (24 lipca) Amfiteatr w Parku Dolinka wybrzmi dobrym popem, funky i soulem. W ramach cyklu Miasto.Gramy wystąpi amerykański wokalista Nick Sinckler.

Miasto.Gramy to cykl imprez kulturalnych organizowanych przez Stowarzyszenie Kulturalne Co Jest? Koncerty i inne spotkania odbywają się w różnych elbląskich lokalizacjach. Była Grota w Parku Planty, Targowisko Miejskie i Przystań Grupy Wodnej. Tym razem czas na niedawno oddany do użytku Amfiteatr w Parku Dolinka.

Do naładowania się pozytywnymi wibracjami na nadchodzący tydzień świetnie nadaje się taneczna muzyka na żywo, a taką właśnie prezentuje gość nadchodzącego koncertu.

Nick Sinckler

Jego artystyczna przygoda rozpoczęła się w Nowym Jorku, gdzie miał okazję współpracować ze znakomitymi muzykami reprezentującymi gatunek soul &r’n’b. Wśród nich znalazły się takie osobowości jak: Ari Gold, Paradise.

Polskiej publiczności dał się poznać uczestnicząc w znanym, telewizyjnym programie Fabryka Gwiazd, gdzie dotarł do finału. Tuż po programie, Nick wydał singiel Feel This Love. To jego głos słyszymy na intro w znanym programie muzycznym The Voice of Poland. Nick tworzy muzykę oraz współuczestniczy w wielu artystycznych projektach współpracując z polskimi muzykami: Kayah, Natalia Kukulska, T-Love, Blue Cafe, Wet Fingers, Gromee, DJ Inox, MacLaro.

W Kwietniu 2018 r. odbyła się premiera nowego albumu Nicka o nazwie 11x11. Krążek jest w całości w języku polskim, na płycie gościnnie zaśpiewała m.in. Natalia Kukulska.

Od 2017 roku jest jurorem w muzycznym programie na Polsacie 'Śpiewajmy razem All Together Now'.

W 2021 wraz z Kayah wydał nowy singiel 'Kochaj różnym być', którego podsumowaniem była wspólna trasa klubowa w największych polskich miastach.

W chwili obecnej przygotowuje się do wydania kolejnego albumu którego premiera już jesienią 2022

Grupa Nicka Sincklera wystąpi w składzie:

Nick Sinckler - śpiew

Lena Romul - saksofon, chórki

Tomasz Mądzielewski - perkusja

Kamil Barański - piano

Maciej Magnuski - bas

Amfiteatr w Parku Dolinka

Niedziela (24 lipca) godz. 19 (w przypadku złej pogody koncert przeniesiony zostanie pod namiot estradowy na dziedzińcu Muzeum Archeologiczno-Historycznego)

Wstęp wolny

Cykl Miasto.Gramy realizowany jest dzięki współfinansowaniu przez Samorząd Miasta Elbląg.

Następne wydarzenia cyklu:

30 lipca - Rasm Almashan (world music, etno) - Góra Chrobrego

5 sierpnia - |Ala||meda| (trans, progressive electro) - schody przed SSP3

12 sierpnia - spotkanie z Anną Gacek i koncert KiŻ (rock, electro) - Przystań Grupy Wodnej

Więcej na stronie.

