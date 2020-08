Między rozkoszą a terrorem

Fot. TB

Wczoraj (6 sierpnia) w Centrum Sztuki Galeria EL odbył się wernisaż prac Agnieszki Nienartowicz "Rozkosz i terror". Tatuaże, kobiety, religia: to trzy hasła, które mogą stanowić skrócony opis tego, co można zobaczyć w galerii do końca tego miesiąca. Zobacz zdjęcia.