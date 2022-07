Mikołaj Kopernik i trzech marszałków

Marszałkowie województw warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego i pomorskiego spotkali się dziś (14 lipca) we Fromborku. Rozmawiano o współpracy związanej z rozwojem i promocją Szlaku Kopernikowskiego. Zobacz zdjęcia.

Wydarzenie rozpoczęło się we fromborskiej archikatedrze, gdzie uczestnicy złożyli kwiaty przy grobie słynnego astronoma. Część konferencyjna odbyła się w Muzeum Mikołaja Kopernika. Spotkanie przebiegało w kontekście 550 urodzin tego, który "wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię", a która przypada na 2023 r. Jak przypominano, w marcu tego roku marszałkowie podpisali list intencyjny o współpracy województw dotyczącej Szlaku Kopernikowskiego. Tym razem istotnym elementem spotkania było podpisanie umów licencyjnych związanych z przekazaniem praw do logo i znaku słowno-graficznego Szlaku Kopernikowskiego województwom pomorskiemu i kujawsko-pomorskiemu, żeby ujednolicić oznakowanie miejsc i inicjatyw poświęconych astronomowi.

- 24 marca podpisaliśmy list intencyjny (...), żeby ten Szlak Kopernikowski, który już u nas trochę funkcjonuje, rozwinąć na przestrzeni trzech regionów, trzech województw - mówił Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego. - Myślę, że przyszła perspektywa unijna też może nam pomóc i pozwolić na rozwinięcie tej idei o charakterze historycznym, turystycznym, krajoznawczym, ale i gospodarczym – podkreślił.

- Cieszę się, że ten szlak zakreśla taką pętlę między Toruniem a Fromborkiem i po drodze (pokazuje – red.) wszystkie te miejsca, które Kopernik odwiedzał, gdzie mieszkał, które znał - mówił Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego. - Kopernika nie da się tylko zrozumieć przez pryzmat Torunia i tego, że genialny człowiek nagle pojawił się na tym świecie i wszystko było łatwe, nie. On przeszedł bardzo trudną drogę życia – stwierdził marszałek. Dodał, że postać Kopernika buduje tożsamość historyczną poszczególnych regionów oraz ich mieszkańców.

Fot. Mikołaj Sobczak

- To jest niezwykle ważne (...), że nie mówimy tylko o jakimś punkcie turystycznym, ale mówimy o wielkim dziedzictwie – mówił o Koperniku i poświęconym mu szlaku Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. Podkreślał, że szlak to świetna okazja do przypomnienia historii astronoma, wkładu w naukę, jego działań na rzecz społeczności. - Bardzo dziękujemy, że zostaliśmy zaproszeni do tego projektu, oczywiście aktywnie się w niego włączymy. Chcemy, żeby Gdańsk, Kwidzyn, Sztum również zaistniały na tym szlaku – mówił marszałek.

W części konferencyjnej spotkania mówiono o rozwoju i promocji szlaku. Województwa miałyby współpracować ze sobą w promocji i organizacji wydarzeń związanych z Kopernikiem, jak np. Perseidy. Jednym ze sposobów promocji Szlaku Kopernikowskiego są też "CoperniCoiny". Za udział w wydarzeniach związanych z Kopernikiem, zwiedzanie, udział w grach terenowych itp. Stworzono "token okolicznościowy" w technologii blockchain. Zdobyte "monety" można wymieniać na nagrody, zniżki w punktach odwiedzanych przez turystów itp.

- Drogowy szlak turystyczny upamiętnia postać Mikołaja Kopernika (1473-1543) i jego związki z regionem. Liczy blisko 300 km i prowadzi przez miejscowości związane z życiem i działalnością wielkiego uczonego. Oznakowany jest symbolem astrolabium – czytamy na stronie Szlaku Kopernikowskiego. Dodajmy, że inicjatywa uwzględnia wizyty Kopernika w Elblągu. - W styczniu 1504 r. wraz z biskupem radził w ratuszu nad wysłaniem posłów do króla polskiego. W maju 1504 r. uczestniczył w hołdzie władz Elbląga składanym królowi, a także występował jako świadek ogłoszenia wyroku w sprawie rozwodowej – czytamy między innymi na stronie.