Mirosław Jonakowski: "Pamiętamy o urodzinach Kopernika"

- Do Mikołaja Kopernika przyznają się różne miejsca, jak Toruń, Lidzbark Warmiński, Olsztyn, co jest uzasadnione. Myślę jednak, że śmiało można powiedzieć, że to Frombork jest tym miejscem, gdzie miały miejsce jego największe dokonania, spędził tu też najwięcej czasu – mówi Mirosław Jonakowski. Z dyrektorem Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku rozmawiamy o rozpoczynających się właśnie obchodach urodzin uczonego i o działalności muzeum w czasie pandemii.

- Muzea niedawno ponownie otworzyły się dla odwiedzających, nie znaczy to jednak, że w tym czasie nic się w nich nie działo. Jak czas zamknięcia został wykorzystany w Muzeum Mikołaja Kopernika?

- Czas zamknięcia dla muzeów nie był okresem odpoczynku. U nas, podobnie jak w wielu innych muzeach, ten okres był okazją do nadrobienie pewnych zaległości, które dotyczyły zarówno kwestii merytorycznych jak i inwestycyjnych. Na co dzień nie da się zrobić remontu w pewnych przestrzeniach muzeum, bo są one udostępnione dla turystów. W czasie zamknięcia tego dylematu nie było, dlatego w zespole Szpitala Świętego Ducha, gdzie mieści się Dział Historii Medycyny, mogliśmy zaadaptować toalety na potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Tego nie dałoby się zrobić bez wyłączenia obiektu dla odwiedzających. Mogliśmy także nadgonić opóźnienia związane z inwentaryzacją muzealiów, uzupełnianiem baz danych. W tym czasie przygotowaliśmy też kilka tematów edukacyjnych, przygotowując się do działań w formule online. Nie możemy zatem powiedzieć, że przez ten czas odpoczywaliśmy, odnoszę nawet wrażenie, że byliśmy bardziej zapracowani niż we wcześniejszych latach poza sezonem.

- Wspomniał Pan o działaniach online. Jest zapotrzebowanie na taką formę spotkania z kulturą?

- Te działania były przez nas realizowane, choć nie rozbudowaliśmy ich aż tak, jak byśmy tego chcieli. Wydaje mi się jednak, że w pewnym momencie pandemii wszyscy mieliśmy przesyt formułą online i biernego wpatrywania się w ekran. Mimo to udostępnialiśmy w naszych mediach społecznościowych informacje o tym, czym się zajmujemy, przypominaliśmy nasze wystawy, zabiegaliśmy o kontakt z naszymi gośćmi. Zależało nam na tym, by w tym trudnym okresie zamknięcia turyści o nas nie zapominali. Mamy grupę stałych obserwatorów naszych wydarzeń, nie chcieliśmy ich zostawić tłumacząc się koronawirusem. Udało nam się też podzielić naszymi małymi „odkryciami”, bo pracując w innej formule, często w formie pracy zdalnej, mieliśmy więcej czasu na opracowywanie niektórych tematów. Dla przykładu: opracowana została szczegółowa informacja na temat znajdującego się w naszych zbiorach grotu do bełtu kuszy z tuleją i rozdwojonym liściem, znalezionego w czasie badań archeologicznych na Wzgórzu Katedralnym. Wspomniany grot powiązany został z obecnością w czasie wojny trzynastoletniej na tych terenach czeskich oddziałów składających się z zaciężnych i piechurów wyposażonych w kusze… Właśnie takimi rzeczami staraliśmy dzielić się w mediach społecznościowych.

- W zeszłym roku rozmawialiśmy o pracach remontowych dotyczących Baszty Kustodii na Wzgórzu Katedralnym. Udało się już, zgodnie z wcześniejszymi zamiarami, przenieść tam magazyny biblioteczne?

- Zakończyliśmy już prace remontowe związane z pokryciem dachu baszty, na jej ostatniej kondygnacji są już gotowe wnętrza pod kątem zbioru starodruków. Obiekt jest zabezpieczony, samo przeniesienie zbiorów przeprowadzimy w tym roku.

Program Tygodnia z Kopernikiem

- Przejdźmy do tego, co dzieje się tu i teraz. 19 lutego rozpoczynają się tygodniowe obchody 548. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika. Dla Fromborka i muzeum to w zasadzie najważniejsza historyczna postać.

- Mikołaj Kopernik jest bardzo ważny, oczywiście nie tylko w skali Fromborka, ale także ogólnopolskiej. Świadczy o tym choćby fakt, że rok temu dzień jego urodzin został ogłoszony Dniem Nauki Polskiej - w uznaniu dla jego dokonań i wkładu w rozwój nauki. Musimy pamiętać jak szeroki był wachlarz jego zainteresowań – nie tylko astronomia, ale także ekonomia, matematyka, prawo czy medycyna. Z punktu widzenia Fromborka jest on także znany i pamiętany jako kanonik miejscowej kapituły. Tutaj spędził znaczną część swojego życia, tutaj powstało jego dzieło „O obrotach sfer niebieskich”, tutaj zmarł i został pochowany we fromborskiej katedrze.

- W związku z rocznicą urodzin Kopernika przygotowano tygodniowy program. Co będzie się działo i jak będzie można w tych wydarzeniach uczestniczyć?

- Zawsze pamiętamy o urodzinach Kopernika, tradycyjnie wykorzystujemy ten dzień, by przedstawiać różne obszary jego aktywności. Dotychczas, 19 lutego otwieraliśmy nowe wystawy, opowiadaliśmy o różnych dokonaniach astronoma. W ubiegłym roku skupiliśmy się na Koperniku-ekonomiście, tym razem tematem przewodnim będzie matematyka i jej znaczenie w jego badaniach. Ponieważ mamy sytuację pandemiczną, obchody 548. Rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika przenieśliśmy w przestrzeń wirtualną, do internetu. Pozwoliło nam to jednak rozbudować formułę i wydłużyć obchody urodzin na cały tydzień. Codziennie, od 19 do 25 lutego, o godz. 12 na naszym Facebooku i Instagramie będą sukcesywnie publikowane kolejne informacje i materiały. Będą wirtualne otwarcia wystaw, wykłady, gry i zabawy. Pojawi się m. in. wirtualna gra w typie escape room „Tajemnice Mikołaja Kopernika”. Chcemy też nieco prowokacyjnie podejść do obrazu Matejki „Astronom Kopernik, czyli rozmowa z Bogiem” i opowiedzieć o cyrklu trzymanym przez Kopernika. O matematyce i jej związkach z Kopernikiem opowiedzą dr Maciej Kluza z Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego i dr Karolina Karpińska z Instytutu Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk. Mało kto wie, jak znaczące były dokonania Kopernika w zakresie matematyki - chociażby o jego opracowaniu „O bokach i kątach trójkątów”, a także twierdzeniu Kopernika dotyczącego wzajemnej relacji okręgów.

- Obchody urodzin Kopernika odbędą się online, ale można już odwiedzać muzeum osobiście.

- Otworzyliśmy już wszystkie nasze przestrzenie dla turystów, i oczywiście zapraszamy. Obowiązują ograniczenia dotyczące liczby osób zwiedzających w poszczególnych obiektach, ponieważ jednak jesteśmy przed właściwym sezonem turystycznym, nie będzie to utrudnieniem, można zatem bezpiecznie odwiedzić muzeum. Obecne obostrzenia nie różnią się znacząco od tych, które mieliśmy wcześniej - głównie chodzi o kwestie związane z dezynfekcją przestrzeni i wspomniane ograniczenia liczby osób. To właśnie ograniczenie dotyczące gromadzenia się większych grup spowodowało, że tegoroczne obchody urodzin Mikołaja Kopernika odbędą się w formule online. Zawsze na tę okoliczność do naszego muzeum przybywało kilkadziesiąt osób, są to jednak zbyt duże grupy, by podejmować ryzyko organizowania imprezy na miejscu.

- Co czeka na odwiedzających muzeum po ponownym otwarciu?

- Nasze nowe, duże wystawy przygotowujemy na sezon. W kwietniu w Szpitalu Świętego Ducha otwieramy wystawę „Śmierć dziecka w kulturze i sztuce”. Podejmujemy na niej trudny temat, chcemy jednak pokazać, jak rodzinna tragedia, jaką jest zawsze śmierć dziecka, była i nadal jest silnie obecna w różnych formach artystycznego wyrazu. Druga duża wystawa pojawi się w Pałacu Biskupim jesienią, poruszy ona tematykę pielgrzymek na Warmii i kwestii związanych z kultem. Ponieważ pielgrzymki na Warmii to element bardzo charakterystyczny element praktyk religijnych na Warmii, myślę że to będzie bardzo ciekawa wystawa.

Póki co, serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału w „Tygodniu z Kopernikiem” w formie online, a także do bezpośredniego odwiedzania naszych aktualnych wystaw.