28 października w Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu odbędzie się kolejna edycja konkursu o tytuł Najlepszego Warmińsko-Mazurskiego Ortografa.

Dyktanda będą przeznaczone dla czterech grup wiekowych: uczniów szkół podstawowych (klasy V-VI i VII-VIII), szkół ponadpodstawowych oraz osób dorosłych. W rywalizacji wezmą udział przedstawiciele różnych grup zawodowych, takich jak samorządowcy, dziennikarze, policjanci, politycy, pielęgniarki czy księgowe. Najlepsze trzyosobowe zespoły z każdej kategorii zdobędą tytuł laureata, a także atrakcyjne nagrody. Zwycięzcy zmierzą się 30 października w finałowym dyktandzie o tytuł "Najlepszego Warmińsko-Mazurskiego Ortografa 2024".

Dyktanda rozpoczną się o godz. 09:00 w Galerii Nobilis (II piętro) CSE "Światowid" w Elblągu. Aby wziąć udział, wystarczy zapoznać się z regulaminem, wypełnić formularz zgłoszeniowy i dostarczyć go do CSE "Światowid" osobiście, pocztą lub e-mailem (marta.derlukiewicz@swiatowid.elblag.pl) do 13 października.

Regulamin.