Mleczne Żuławy podczas Nocy Muzeów

W sobotę (21 maja) zapraszamy na kolejną odsłonę Europejskiej Nocy Muzeów w Żuławskim Parku Historycznym. Tym razem tematem przewodnim święta muzeum będą „Mleczne Żuławy".

Noblista Günter Grass w swojej książce „Psie lata" pisał: Żuławy i pachną masłem, twarogami, serowniami, ozdrowieńczo i tak, że aż bierze na wymioty, pachną mlekiem. Depresyjne tereny delty Wisły są doskonałe do hodowli krów mlecznych, odpowiednia wilgotność gleby i poziom wód gruntowych sprzyja pastwiskom i łąkom. W żuławskiej kuchni do zagęszczania potraw powszechnie stosowano śmietanę, niemal w każdym większym gospodarstwie wyrabiano własne sery.

- Ta niemal odwieczna "mleczność" Żuław zainspirowała nas, aby to właśnie żuławskie tradycje serowarskie stały się głównym tematem tegorocznej odsłony Europejskiej Nocy Muzeów - tłumaczy Mariola Mika, kierownik Żuławskiego Parku Historycznego. - Mury Żuławskiego Parku Historycznego to najlepsze miejsce do zapoznania się z tradycjami serowarskimi, które na Żuławy przybyły wraz z osadnikami z Holandii i Szwajcarii.

Jednym z nich był Leonhard Krieg – właściciel przedwojennej mleczarni w którym dziś mieści się Muzeum Żuławskie. Kieg doskonale znał się na wytwarzaniu serów twardych, podpuszczkowych, długodojrzewających, tak charakterystycznych dla jego dawnej ojczyzny. Wówczas kryjący pod subtelną słodyczą smak cierpkich orzechów ementaler i ostry, a zarazem delikatny ser tylżycki rozsławiły nowodworską serownię na terenie całego Wolnego Miasta Gdańska. W tym roku, charakterystyczny dla niemal wszystkich mieszkańców regionu budynek dawnej mleczarni obchodzi swoje 120 "urodziny".

- Tradycyjnie przygotowaliśmy dla mieszkańców i turystów pełen atrakcji program spędzenia wspólnego wieczoru i nocy. Od godziny 17 do 23 będzie można bezpłatnie zwiedzić Muzeum Żuławskie. Na gości oprócz stałych wystaw będzie czekać żywa ekspozycja „Mleczne Żuławy" z degustacją legendarnego sera Werderkӓse. Na sali konferencyjnej odbędzie się promocja książki ks. prof. dr. hab. Wojciecha Zawadzkiego, pt. „Żuławy Malborskie i Elbląskie 1772-1945. Perspektywa społeczno-religijna" - dodaje Mariola Mika.

fot. nadesłana

Ciekawie będzie można spędzić czas również przed budynkiem Żuławskim Parkiem Historycznym. O godzinie 18 rozpoczniemy turniej „Żuławskich Mleczarzy" z udziałem reprezentacji z instytucji i firm z Nowego Dworu Gdańskiego. Doping zgromadzonych gości wydarzenia z pewnością przyda się naszym uczestnikom.

Z kolei o kulinarne emocje zadbają Krzysztof Jaworski, Serowar Żuławski oraz Bogdan Gałązka, szef kuchni i restaurator, historyk jedzenia specjalizujący się w rekonstrukcji historycznej kuchni średniowiecza i późnego renesansu. O godzinie 17 rozpoczną się warsztaty serowarskie, w trakcie których Krzysztof Jaworski podzieli się z uczestnikami swoją wiedzą i wieloletnim doświadczeniem. Natomiast pokaz kulinarny Bogdana Gałązki rozpocznie się o godzinie 19.30. Szef kuchni zaprezentuje ciekawe i często mało oczywiste sposoby wykorzystania mlecznych produktów w kuchni.

Noc Muzeów to również atrakcje przygotowane przez naszych partnerów. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański w sali szklanej przygotuje prezentację tematycznych wydawnictw oraz animacje dla gości. Żuławski Ośrodek Kultury zaprasza na nocne zwiedzanie swojego budynku. W ten jeden wieczór będzie można poznać największe tajemnice pierwszego, powojennego domu kultury w Polsce.

Tegoroczną Noc Muzeów zakończy niezwykły koncert. W muzyczną podróż "Portrety Kobiety" zabiorą nas wyjątkowe wokalistki - Andżelika Duczek, Ewelina Stroynowska oraz Agnieszka Wojtas oraz akompaniujący im Tomasz Stroynowski.