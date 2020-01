Młoda pianistka wystąpi w Elblągu

W poniedziałek, 27 stycznia o godz. 17:30 w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych odbędzie się koncert Jennifer Schroeder, absolwentki szkoły. Wstęp wolny. Koncert będzie rejestrowany przez Dzień Dobry TVN.

Jennifer pochodzi ze Starogardu Gdańskiego, to młoda i utalentowana pianistka – z wyróżnieniem ukończyła Państwową Szkołę Muzyczną I st. im. Witolda Lutosławskiego w Starogardzie Gdańskim oraz II st. w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu. Obecnie studiuje w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, gdzie kształci się pod kierunkiem dr hab. Katarzyny Rajs. Jest dwukrotną stypendystką prezydenta miasta Starogard Gdański. W 2019 roku wygrała 29. Międzynarodowy Konkurs Młodych Muzyków „Città di Barletta” we Włoszech. Na 7. Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Ischii we Włoszech zdobyła First Absolute Prize. W nagrodę zagrała koncert na „Classica festival Note sul Mare”w Ischii. „Città di Barletta” to jeden z najważniejszych konkursów dla młodych muzyków i szkół muzycznych na całym świecie. O tytuły najlepszego młodego pianisty, najlepszych młodych solistów, wykonawców muzyki kameralnej oraz o nagrodę dla kompozytora ubiegają się co roku setki młodych talentów. O niezwykłym talencie starogardzianki świadczy też drugie miejsce w konkursie pianistycznym Young Euregio Piano Award w Geilenkirchen w Niemczech oraz trzecie na IV Danubia Talents International Music Competition w Budapeszcie. Jennifer znalazła się też w gronie 11 pianistów świata, którzy otrzymali stypendium na udział w prestiżowej Międzynarodowej Akademii Pianistycznej International Piano Academy Feuerwerk Einbeck.

Emisja poniedziałkowego koncertu 31 stycznia w Dzień Dobry TVN.