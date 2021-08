Mocny wokal z Elbląga w "Mam Talent!"

Kadr z nagrania na profilu facebookowym programu "Mam Talent!"

Izabela Demska, mieszkanka Elbląga, zakwalifikowała się do półfinału 13. sezonu programu "Mam Talent". Zawodniczka z numerem 2225 przeszła do dalszych zmagań po tym, jak Małgorzata Foremniak uderzyła w złoty przycisk, co "z automatu" zapewnia dalszy udział. Nagranie z występu opublikowano wczoraj (26 sierpnia) na facebookowym profilu programu i w serwisie YouTube.

O sukcesie pani Izabeli pierwsi poinformowali nas nasi Czytelnicy, śledzący przedpremierowe materiały udostępniane przez TVN. - Śpiewam praktycznie od dziecka, oczywiście nie zawodowo – mówiła mieszkanka Elbląga przed swoim występem. - Można to nazwać "śpiewaniem" pod prysznicem" – komentowała. Izabela Demska koncertowo wykonała "Kiedy powiem sobie dość" O.N.A., wywołując niemałe wzruszenie zasiadającej w jury Agnieszki Chylińskiej. - "Kiedy powiem sobie dość", to jest dla pani Agnieszki dosyć sentymentalna piosenka, właśnie tego się obawiam, że nie będzie zachwycona, że wybrałam ten utwór... - mówiła mieszkanka Elbląga. Jej obawy okazały się bezzasadne, bo Agnieszka Chylińska po wysłuchaniu uczestniczki... wyszła na scenę i zaśpiewała przebój z 1996 roku w duecie z elblążanką. Prowadzący żartowali nawet, żeby zamknąć oczy i zgadywać, która z pań śpiewa dany fragment piosenki. Głosowanie było krótkie, bo Małgorzata Foremniak po prostu uderzyła w złoty przycisk, zapewniając Izabeli Demskiej udział w dalszych zmaganiach. Jak już wspomniano, "Mam Talent!" wróci na ekrany 4 września. Przedpremierowy materiał możemy obejrzeć na Facebooku i profilu youtube'owym programu. - Przed nami wyczekiwana 13. edycja programu „Mam talent!”. W nowym sezonie widzowie zobaczą niezmiennie Małgorzatę Foremniak i Agnieszkę Chylińską oraz Marcina Prokopa. Ich szeregi zasilą: Jan Kliment jako trzeci juror oraz Michał Kempa w roli nowego współprowadzącego - czytamy na stronie programu. - Do zobaczenia w półfinale! - krzyknęła Agnieszka Chylińska do schodzącej ze sceny Izabeli Demskiej.

TB