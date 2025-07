Moda, sztuka i kiosk

"Chcesz mieć najlepsze plecy w mieście?" To pytanie padnie na kolejnym wernisażu w Kiosku Kultury, 18 lipca o godz. 18.

Origo.art — sztuka, która żyje na ubraniach

- W świecie masowej produkcji i powtarzalności moja marka wyróżnia się autentycznością i duszą. Tworzę unikatowe ubrania — ręcznie malowane i przerabiane egzemplarze, które pomagają ludziom wyrażać ich prawdziwą osobowość, temperament i kreatywność. Specjalizuję się w twórczym recyklingu odzieży z drugiego obiegu, nadając starym ubraniom nowe życie i nowy sens. Każdy projekt to indywidualna historia — inspirowana pasjami, ukochanymi miejscami, emocjami i doświadczeniami moich klientów. W mojej pracy nie ma miejsca na przypadek ani kopiowanie – każda sztuka powstaje tylko raz. W procesie twórczym używam profesjonalnych farb do tkanin, które utrwalam w wysokiej temperaturze. Dzięki temu moje ubrania nie tylko zachwycają wyglądem, ale też zachowują trwałość i jakość przez długi czas. Wierzę, że moda to forma sztuki, a ubranie może być czymś więcej niż tylko elementem codziennej garderoby — może być manifestem osobowości, emocji i wartości. Zapraszam Cię do świata, w którym ubrania opowiadają historie. Twórzmy razem rzeczy wyjątkowe - zaprasza na wernisaż swoich prac Anna Szewczyk-Ciesielska.