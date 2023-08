Mój boski rozwód na finał

Elbląskie Towarzystwo Kulturalne i Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu zapraszają w niedzielę, 20 sierpnia, na finał „XXVI Letniego Salonu Muzycznego – Bażantarnia 2023”. Na scenie muszli koncertowej monodram „Mój boski rozwód” wykona Teresa Suchodolska.

Sztuka „Mój boski rozwód” Geraldine Aron, irlandzkiej dramatopisarki, odniosła międzynarodowy sukces i jest uwielbiana przez widzów. Była wystawiana w 28 krajach i grana setki razy. Na elbląskiej scenie premiera odbyła się w 2021 r. i spektakl ten wciąż cieszy się dużą popularnością.

To monodram o miłości i zdradzie; zabawny i wzruszający. Angela (w tej roli Teresa Suchodolska) to urocza kobieta w średnim wieku, która musi zmierzyć się z zupełnie nową dla siebie sytuacją – odejściem męża. Porzucona dla „młodszego modelu”, każdego kolejnego dnia, stara się ułożyć swoje życie na nowo z nadzieją na znalezienie miłości życia. Jest to pełna humoru, ciepła i życiowej mądrości opowieść o przemijaniu, opowieść o miłości i zdradzie, przyjaźni i seksie, ale i o radzeniu sobie z samotnością. A tekst sztuki to szereg dowcipnych spostrzeżeń na temat relacji damsko-męskich, przyjaźni i zazdrości, miłości i seksu.

Elbląski sukces spektakl zawdzięcza właśnie Teresie Suchodolskiej, która fantastycznie wciela się w rolę kobiety, z jednej strony porzuconej, pełnej rozterek, zaś z drugiej przekonanej, że dopiero teraz zaczyna się jej życie.

Teresa Suchodolska jest absolwentką Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie (Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu). Z elbląskim teatrem związana od 1995 r. Ma na swoim koncie wiele nagród i wyróżnień. Jej kreacje mogliśmy oglądać m.in. w „Tajemniczym ogrodzie”, „Balladynie”, „Weselu”, „Skrzypku na dachu” czy „Królowej śniegu”.

Na elbląskiej scenie spektakl „Mój boski rozwód” reżyserowała Agnieszka Płoszajska, autorem scenografii i kostiumów jest Wojciech Stefaniak a opracowania muzycznego Krzysztof Jaszczak. Prawa autorskie: Fundacja PRO ARTE w Warszawie.

Na spektakl zapraszamy 20 sierpnia o godz. 17 do muszli koncertowej w Bażantarni. Tradycyjnie jednak zaczynamy, ostatnim już w tej edycji, spacerem przyrodniczo-historycznym pod wspólnym tytułem „Tajemnice Bażantarni”. Zbiórka w niedzielę o godz. 15.30 pod muszlą koncertową a zapowiadane w tytule tajemnice zdradzą pracownicy Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej.

Organizatorem Letniego Salonu Muzycznego jest Elbląskie Towarzystwo Kulturalne a tegorocznymi Partnerami są: Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu, Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej, Zarząd Zieleni Miejskiej, Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły w Elblągu, Nadleśnictwo Elbląg, Agencja Reklamowa Elposter Jolanta Olszewska, Sekcja Emerytów i Rencistów ZNP w Elblągu, PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej, Stowarzyszenie Polskie Telewizje Lokalne i Regionalne. Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Samorządu Miasta Elbląg i Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Patronem medialnym wydarzenia jest Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl