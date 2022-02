Monodram według prozy Jerzego Pilcha

Może przyda się Państwu trochę dosadności, słowa wprost, wytchnienia przez intensywność? Stowarzyszenie Kulturalne Co Jest? zaprasza w sobotę 12 lutego do Młodzieżowego Domu Kultury na spektakl teatru B-Zduuura na podstawie prozy Jerzego Pilcha.

"Rękopisy człowieka z moich stron"

Jerzy Pilch to jeden z najpopularniejszych polskich pisarzy współczesnych. Jego opowiadania, powieści i felietony, a także scenariusze filmowe, zapadają w pamięć, pokazując rzeczywistość "wprost i dosadnie, a zarazem na wskroś metaforycznie". To twórczość nasycona aforyzmami, pisana potoczystą polszczyzną, przepełniona pytaniami o kondycję współczesnego człowieka, wprawnie mieszająca wątki autobiograficzne z literacką fantazją, portretująca i wciąż wracająca do rodzinnej Wisły – krainy "luterskich zasad" i magicznego Krakowa – miejsca pogłębiania wiedzy o życiu i jego urokach.

Miłosz Ryguła i Jarosław Ciszek z MDK w Mikołowie postanowili pochylić się nad literacką spuścizną zmarłego w 2020 roku pisarza. Powstała z tego słodko-gorzka produkcja o szaleństwie, doprowadzających do szału kobietach i wpływie rodzinnego domu na dorosłe życie. Opowieść o chęci mordu i jeszcze większej chęci życia.

Przedstawienie organizuje Stowarzyszenie Kulturalne Co Jest? we współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury w Elblągu.

Grupa Teatralna B-Zduuura - "Rękopisy człowieka z moich stron"

Reżyseria: Jarosław Ciszek

Występuje: Miłosz Ryguła

Kiedy: 12 lutego 2022 godz. 19:00

Gdzie: MDK ul. Bema 37 (sala widowiskowa)

WSTĘP WOLNY

Spektakl trwa 1h 45 min. bez przerwy i przeznaczony jest dla widzów powyżej 16. roku życia.

Będziemy Państwa serdecznie wypatrywać!