Multikino wraca po przerwie

W piątek 3 lipca w kinie sieci Multikino odbędą się pierwsze seanse filmowe. Przyjemny i bezproblemowy udział w projekcji filmów zapewni przygotowane zaplecze sanitarne.

3 lipca działalność wznowią wszystkie kina sieci Multikino. Z raportu Multikina na temat powrotu po pandemii wynika, że aż 78 procent badanych tęskni za chodzeniem do kina. Te wszystkie osoby, które wyczekują seansów na wielkim ekranie już niedługo znowu poczują niezwykłą magię przenosząc się w inne miejsce, odrywając się od codzienności i przeżywając emocje z głównymi bohaterami.

Obecnie Multikino mając na względzie bezpieczeństwo i komfort pracowników oraz widzów wdraża rządowe wytyczne dotyczące funkcjonowania kin po otwarciu. We foyer kin sieci Multikino oraz w toaletach ulokowane zostaną stacje do dezynfekcji rąk, a obsługa multipleksów będzie wyposażona w przyłbice. Ponadto Multikino będzie posiadało specjalne oznakowania graficzne ułatwiające zachowanie dystansu między klientami w kolejkach do kas oraz materiały informacyjne przypominające o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa i higieny.

- Dziś świat jest inny niż trzy miesiące temu i Multikino dostosowuje się do obecnej sytuacji. Natomiast to co od lat jest u nas niezmienne, to najlepsze produkcje filmowe z najwyższą jakością obrazu i dźwięku oglądane w komfortowych warunkach. Po wznowieniu działalności w repertuarze filmowym znajdą się produkcje, które naprawdę warto zobaczyć na wielkim ekranie – dodaje Paweł Świst, prezes zarządu Multikino S.A.

W lipcu na srebrnym ekranie pojawią się: film biograficzny „Zdrajca”, romans „Coś się kończy coś zaczyna”, romans muzyczny „Na topie” i romans obyczajowy „#tuiteraz”. Ponadto widzowie będą mogli zobaczyć „Polowanie” z Emmą Roberts i Hilary Swank, a także długo wyczekiwany najnowszy film Christophera Nolana „Tenet”.

Multikino pamięta również o najmłodszych kinomanach. Na początku lipca w repertuarze znajdzie się film familijny „Czworo dzieci i coś”. Natomiast od 24 lipca dla nieco starszych dzieci prawdziwą gratką będzie seans „Mulan", nowej aktorskiej wersji klasycznej animacji Disney’a z niesamowitymi wyczynami kaskaderskimi i pięknymi kostiumami.

Bilety na premierowe seanse od 3 lipca będzie można nabyć w kasach kin sieci Multikino płacąc za nie m.in. bezgotówkowo kartą płatniczą, Blikiem i telefonem. Ponadto będą one dostępne na stronie www.multikino.pl oraz w aplikacji mobilnej.

Szczegółowy repertuar wkrótce będzie dostępny na stronie www.multikino.pl