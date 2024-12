Muszla koncertowa bez Letniego Salonu Muzycznego

(fot. Mikołaj Sobczak, archiwum portEl.pl)

Po 27 latach Letni Salon Muzyczny w Bażantarni przechodzi do historii. Elbląskie Towarzystwo Kulturalne, które go wymyśliło, realizowało i przyciągało w wakacje do niedzielę tłumy widzów poinformowało władze miasta, że to była ostatnia edycja imprezy. Co dalej?

- Po 27 latach uznaliśmy, że pora dać szansę innym. Może będzie inna koncepcja. Czy lepsza czy gorsza, tego nie wiemy. Niech to będzie szansa, by zaistniały tam różne rodzaje muzyki, może będą większe środki finansowe i tym samym będą odbywały się koncerty nie tylko w niedziele lipca i sierpnia, ale w każdy weekend od maja do września? – mówi Teresa Wojcinowicz, prezes Elbląskiego Towarzystwa Kulturalnego, które wymyśliło Letni Salon Muzyczny w muszli koncertowej i co roku w każdą niedzielę wakacji przyciągało na koncerty tłumy widzów. ETK poinformowało o swojej decyzji władze miasta, przedstawiając również listę usterek, które mimo niedawnego remontu muszli koncertowej, utrudniają organizację koncertów w tym miejscu. Z naszych informacji wynika, że chodzi przede wszystkim o zaplecze muszli koncertowej, które jest nieprzystosowane do przechowywania sprzętu czy przygotowania się artystów do występów. – Gdy ten remont przeprowadzono, nikt z nami nie konsultował odbioru prac, bo wtedy już byśmy zwrócili uwagę na wiele usterek – mówi jedna z osób działających w ETK. - Jest to dla nas zaskakująca i budząca zmartwienie wiadomość. Letnie Salony Muzyczne w Bażantarni wpisały się w kalendarz imprez i cieszyły z roku na rok coraz większą popularnością. Rozumiemy jednak powody decyzji władz ETK. Dziękujemy za wszystkie lata bardzo dobrej współpracy i zaangażowanie w realizację tego projektu. Na pewno będziemy chcieli, aby Muszla Koncertowa nadal tętniła życiem. Mamy nadzieję, że znajdą się organizacje, które będą chciały wykorzystać to fantastyczne miejsce – informuje w odpowiedzi na nasze pytania Joanna Urbaniak, kierownik biura prasowego prezydenta Elbląga. I dodaje: - Co do usterek przekazanych przez dotychczasowych głównych użytkowników obiektu to bardzo dziękujemy za te informacje – na pewno wszystkie uwagi zostaną wnikliwie przeanalizowane wraz z Zarządem Zieleni Miejskiej, która jest administratorem muszli koncertowej - dodaje. Przypomnijmy, że muszla koncertowa, która jest wpisana do rejestru zabytków, została wyremontowana dzięki głosom mieszkańców w budżecie obywatelskim na 2020 rok. Między innymi dzięki zaangażowaniu ETK na tę inwestycję zagłosowało blisko 5 tysięcy elblążan i ten rekord nie został dotychczas pobity. Remont kosztował wówczas 745 tys. złotych.

RG