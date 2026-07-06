Muszla talentów w Bażantarni

W najbliższą niedzielę 12 lipca 2026 r. Elbląskie Towarzystwo Kulturalne zaprasza, niezależnie od pogody, do elbląskiej Bażantarni na koncert zatytułowany „Muszla talentów – arie i operetki” w którym wystąpią Małgorzata Przyborowska (sopran), Antonina Wiśniewska (mezzosopran), Dorota Artykiewicz-Skrla (pianino) oraz Mikołaj Ostrowski aktor elbląskiego teatru. Koncert ten jest realizowany dzięki głosom mieszkańców Okręgu nr 2 oddanym w Budżecie Obywatelskim – dziękujemy.

Solistki to podopieczne Magdaleny Poronin, pedagoga elbląskiej szkoły muzycznej. Małgorzata Marta Przyborowska jest studentką śpiewu solowego w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy im. Feliksa Nowowiejskiego. Ukończyła szkołę muzyczną w Elblągu im. Kazimierza Wiłkomirskiego gdzie zdobyła solidne podstawy edukacji artystycznej. Jej zainteresowania obejmują muzykę oraz języki obce, którym poświęca się w ramach własnego rozwoju intelektualnego i artystycznego.

Antonina Wiśniewska, tegoroczna maturzystka i absolwentka Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Kazimierza Wiłkomirskiego w Elblągu. Miała przyjemność brać udział w cyklu koncertów sakralnych w towarzystwie profesjonalnych wykonawców, koncertach na których wykonywane było "Requiem" W.A. Mozarta, wieczorach pasyjnych, na których wykonywane było "Stabat Mater" G.B. Pergolesiego oraz konkursach Ogólnopolskich. W tym roku wzięła udział w IV Elbląskim Festiwalu Organowym w koncercie w Jegłowniku.

Swoją przyszłość chce wiązać z muzyką klasyczną, czego kolejnym krokiem będzie udanie się na Akademię Muzyczną na kierunek wokalno-aktorski.

Małgorzata Przyborowska, fot. od organizatora

W koncercie usłyszymy m.in. Jacques’a Offenbach’a - duet Giulietty i Nicklausse "Barcarolle" z III aktu opery "Les Contes d'Hoffmann" (Opowieści Hoffmanna), Gioachino Rossiniego „Duet kotów”, Johanna Straussa - Kuplety Księcia Orłowskiego z operetki "Zemsta Nietoperza", czy "Seguidilla" z I aktu opery "Carmen" (Georges Bizet).

XXIX Letni Salon Muzyczny Bażantarnia 2026 Patronatem Honorowym objął Prezydent Elbląga dr Michał Missan.

Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Samorządu Miasta Elbląg i Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Tegorocznymi Partnerami są: Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu, Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej, Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły w Elblągu, Nadleśnictwo Elbląg, ELPOSTER Jolanta Olszewska, Stowarzyszenie Polskie Telewizje Lokalne i Regionalne, Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu, Cleaner.

12 lipca 2026 r.; godz. 17.00, wstęp wolny, muszla koncertowa w Bażantarni

Patronem Letniego Salonu Muzycznego jest Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl