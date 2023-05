Muzyczne emocje w Galerii EL

Centrum Sztuki Galeria EL zaprasza 9 czerwca o godz. 19, na koncert DOSELLO.

DOSELLO gra muzykę nowoczesną, budowaną przez wiolonczelę oraz handpan. Z pozoru przeciwstawne instrumenty tworzą na scenie magiczną spójność. Występy DOSELLO wprowadzają w świat doznań akustycznych, które inspirują do odkrywania wewnętrznych potencjałów i stymulują wyobraźnię słuchaczy. Bazując na własnych kompozycjach łączących rytmikę handpana z melodyjnością wiolonczeli, tworzą przestrzeń do przeżywania całej palety muzycznych emocji. Akustyka nawy głównej Galerii EL pięknie wydobędzie najlżejsze niuanse gry zespołu. Raz dynamiczna i aktywna, innym razem wyciszona i spokojna. Muzyka DOSELLO pozwoli Wam odbyć podróż do własnej wyobraźni i pomoże doznać relaksu w codziennym zabieganiu.

Serdecznie zapraszamy do współtworzenia energii tego wydarzenia!

Kiedy: 9 czerwca

O której: 19:00

Gdzie: Galeria EL

Koszt: 40 zł (bilety do kupienia w kasie Galerii EL)