Muzyczne lato z kameralistami

Za nami kolejny koncert skrzypcowy zrealizowany przez Elbląską Orkiestrę Kameralną w ramach tegorocznego budżetu obywatelskiego. Tym razem salę Ratusza Staromiejskiego wypełniły piękne dźwięki muzyki rozrywkowej. Zdjęcia.

W niedzielę (28 lipca) dzięki Elbląskiej Orkiestrze Kameralnej w Ratuszu Staromiejskim (ze względu na złą pogodę) odbyło się kolejne muzyczne spotkanie, które zgromadziło wielu miłośników muzyki. Podczas drugiego koncertu publiczność miała okazję wysłuchać hitów pop. Wśród nich znalazły się takie piosenki znanych artystów jak: „Viva la vida” zespołu Coldplay, „Stairway to Heaven” zespołu Led Zeppelin, czy „Beautiful Day” zespołu U2. Pojawiły się także m. in. piosenki z repertuaru Ed Sheerana („Shape of you”, „Perfect”) oraz Shawna Mendesa („Treat you better”).

Podczas koncertu wystąpiła solistka Gabriela Żmigrodzka grająca na skrzypcach elektrycznych wraz z zespołem w składzie: Aleksandra Kowacz – skrzypce, Anna Prusińska – altówka, Aleksandra Ruda – wiolonczela, oraz Adam Pietrzak - pianino elektryczne.

Dziękujemy za liczne przybycie i zapraszamy na kolejne wydarzenia Elbląskiej Orkiestry Kameralnej.

Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl jest patronem medialnym Elbląskiej Orkiestry Kameralnej