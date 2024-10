Muzyczne spotkanie autorskie ze Sławkiem Wierzcholskim

W piątek, 25 października, o godz. 18:00 zapraszamy do Biblioteki Elbląskiej przy ul. św. Ducha 3-7 na spotkanie autorskie ze Sławkiem Wierzcholskim z Nocnej Zmiany Bluesa, promujące książkę „Bluesowy alfabet Sławka Wierzcholskiego”. Oczywiście spotkanie z bluesmanem będzie też wypełnione muzyką. Rozmowę poprowadzi Paweł Cybulski – dziennikarz magazynu Twój Blues.

Sławka Wierzcholskiego specjalnie przedstawiać nie trzeba, to już ikona polskiego bluesa – założyciel zespołu Nocna Zmiana Bluesa, muzyk, redaktor radiowy, autor tekstów, kompozytor, wirtuoz harmonijki ustnej. Do najbardziej znanych utworów bluesmana zaliczyć można „Chory na bluesa”, „Blues mieszka w Polsce”, „John Lee Hooker”, „Hotelowy blues”, „Szósta zero dwie” i można by jeszcze długo wymieniać.

O książce z opisu wydawcy (Wydawnictwo Adam Marszałek):

„Bluesowy alfabet Sławka Wierzcholskiego” to ujęty w formę abecadła życiorys weterana polskiej sceny bluesowej. Wspomnienia Sławka Wierzcholskiego to anegdoty i opowieści związane z 42-letnią działalnością zespołu Nocna Zmiana Bluesa. Są wśród nich relacje z koncertów i spotkań z gwiazdami światowego bluesa, egzotyczne podróże, muzyczne flirty, a także ważne projekty i nieplanowane incydenty pozasceniczne. Jak na CV przystało, poznajemy Wierzcholskiego także prywatnie. Obserwujemy jego życie od najmłodszych lat, przez okres nastoletni, krótkotrwałe studia prawnicze, aż po dojrzałego ojca i dziadka bluesmana, siedzącego z gitarą na ganku swojej wiejskiej samotni. Wszystko to – przez kilkadziesiąt haseł, od litery A do Ż – przeplata bogata dokumentacja zdjęciowa. W ten sposób powstał na poły oficjalny, na poły nieoczywisty autoportret artysty, od ponad czterech dekad chronicznie „chorującego na bluesa”.

Spotkanie odbywa się w cyklu spotkań autorskich #czytElnia, który jest realizowany przy pomocy finansowej Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.