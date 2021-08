Muzyczne Święto Chleba

Elbląskie Święto Chleba wiąże się z licznymi wydarzeniami i atrakcjami, a wśród nich uwagę wielu elblążan przyciągają szczególnie wydarzenia muzyczne. W odpowiedzi na sygnały naszych Czytelników przygotowaliśmy zestawienie koncertów, które odbędą się w Elblągu od 27 do 29 sierpnia.

- Zacznijcie informować przed wydarzeniem, nie po – piszą niekiedy nasi Czytelnicy. Za każdym razem okazuje się, że informacja na naszej stronie pojawiła się przed imprezą. Jeśli nie w ramach oddzielnego artykułu, to w ramach zestawienia wydarzeń w tekstach „Nareszcie weekend”, a w te wakacje też w tygodniowych przeglądach „Lata w formie”.

- Zróbcie jakiś dział z wydarzeniami, żeby było można sprawdzić, co się dzieje w Elblągu – podobny postulat pojawił się ostatnio w komentarzach na naszej stronie. Taki dział, konkretnie „Imprezy”, jest już na portElu od dawna. Dlatego gorąco zachęcamy do regularnego zaglądania do niego.

Przypomnijmy więc, że o Elbląskim Święcie Chleba pisaliśmy w ramach oddzielnej zapowiedzi tutaj. Z kolei pod tym linkiem znajdziemy plakat, w którym zebrano wszystkie wydarzenia i atrakcje. A teraz przejdźmy do koncertów. Kogo będziemy mogli posłuchać na scenach w Elblągu w najbliższych dniach?

Piątek, 27 sierpnia

O 17.30 przy Bramie Targowej odbędzie się występ Kingi Szarag, solistki Klubu Wojskowego w Elblągu.

Również o 19, na Wyspie Spichrzów zagra formacja „Birds no fly” ( Dominik 'Jamie' Majewski - wokal i gitara akustyczna, Grzegorz 'Vic Vicodin' Lechwar - gitara prowadząca,

Dawid 'T.Boy' Majewski - bas, Jacek 'Johnny Exploder' Sawicki - perkusja), a 20 w tym samym miejscu pojawią się gwiazdy wieczoru, czyli zespół Piersi.

„Twórczość Piersi charakteryzują prześmiewcze teksty, które zawsze dotykają ważnych i aktualnych kwestii społecznych, kulturalnych i politycznych w Polsce. Już na festiwalu w Jarocinie w 1984 roku, muzycy pokazali się jako zespół nietuzinkowy i bardzo charakterystyczny: mocne, punkowe brzmienie połączyli z tekstami poezji socrealizmu” - czytamy na stronie zespołu.

Ok. 20 (nie o 19 jak informuje plakat Święta Chleba) w Galerii EL w ramach „Fajnej Imprezy Na Dziedzińcu” (FIND) projekt muzyczny „Funk The Bump”.

- Klasyczny funk inspirowany jednymi z największych specjalistów od muzyki wyrywającej podeszwy do tańca w wykonaniu warszawskich okolicznościowych kosmitów – piszą o koncercie organizatorzy.

Sobota, 28 sierpnia

O 14.30 rozpocznie się seria występów na placu przy elbląskiej katedrze. Najpierw zobaczymy Zespół Pieśni i Tańca Szuwary i Zespół Pieśni i Tańca Malbork.

O 16.30 na scenie pojawi się SARSA.

- SARSA to kompozytorka, autorka tekstów, producentka muzyczna. Teledyski do jej utworów mają ponad 200 milionów odtworzeń! Koncerty cieszą się wielkim zainteresowaniem. Natomiast każdy album i single SARSY zostały nagrodzone diamentowymi, platynowymi, czy złotymi płytami za sprzedaż – czytamy na stronie artystki.

O 18 Marek Piekarczyk zagra koncert... „Piekarczyk dla Piekarczyka”.

- Marek Piekarczyk (rocznik 1951) z polską sceną muzyczną związany jest od 1969 r. Karierę zaczynał w zespołach: Biała 21., Sektor A. Na początku lat 80. dołączył do grupy TSA. Od 1982 roku TSA zaczęło wydawać płyty długogrające, a ich utwory okupowały czołowe miejsca na listach przebojów. Grupa została uznana za prekursora heavy metalu w Polsce – pisaliśmy o Marku Piekarczyku na portEl.pl.

O 20 na scenie pojawi się zespół Tulia.

Jak podaje Wikipedia - Tulia to polski zespół muzyczny, założony w Szczecinie w 2017. Zwyciężczynie konkursu „Premier” podczas 55. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Zdobywczynie nagrody Akademii Fonograficznej „Fryderyk” za fonograficzny debiut roku. Reprezentantki Polski w 64. Konkursie Piosenki Eurowizji.

W sobotę będzie też koncert na dziedzińcu Galerii EL, a konkretnie „Koncert na chór i...” Polskiego Narodowego Chóru Młodzieżowego.

- Polski Narodowy Chór Młodzieżowy (PNChM) to projekt artystyczno-edukacyjny skierowany do śpiewającej młodzieży między 18. a 26. rokiem życia: do uczniów i studentów wydziałów wokalnych szkół i akademii muzycznych oraz do najlepszych śpiewaków polskich chórów. Jest finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a prowadzony przez Narodowe Forum Muzyki. Powstał w 2013 r. jako niezależny dwumodułowy projekt szkoleniowy dedykowany śpiewakom i dyrygentom. Od 2015 r. jest częścią projektu Akademia Chóralna – czytamy na stronie projektu.

Niedziela, 29 sierpnia

O 15 na placu przy katedrze wystąpi Elbląska Orkiestra Kameralna pod batutą Ariela Ludwiczaka wraz z gośćmi: Karoliną Leszko i Marcinem Jajkiewiczem z zespołem. Tytuł koncertu: „Love Songs”.

O 17.30 zagra z kolei Dikanda.

- W swojej twórczości Dikanda stawia na autentyczność stylu – poszukuje nowych nurtów i większość utworów jest oryginalnymi kompozycjami. Muzyczne inspiracje czerpie z tradycyjnych, folkowych brzmień szeroko rozumianego orientu – od Bałkanów, przez Izrael, Kurdystan, Białoruś po Indie. W ich utworach można usłyszeć głównie brzmienia bałkańskie i cygańskie – czytamy na stronie formacji.

O 19 na scenie pojawi się zespół Żywiołak.

- Twórczość Żywiołaka to trudna do zaszufladkowania eksperymentalna muzyka oparta na cytatach ludowych, wątkach mitologicznych i historycznych wykonywana na takich instrumentach jak: lira korbowa, fidel renesansowa, gęśla gdańska smyczkowa, lutnia romantyczna, akustyczna gitara basowa, flety (klasyczny, quena modyfikowana, flet barytonowy), skrzypce pięciostrunne i barytonowe ,bębny i perkusjonalia. Muzycy eksplorując tradycje ludowe posługują się nietypowymi i ludowymi technikami wokalnymi - podaje strona zespołu.

To jeśli chodzi o plac przy katedrze. Przypominamy również o koncertach w Galerii EL. O 20 wystąpi elbląska grupa Groovno, o 21 Wojtek Pilichowski band. O całej Fajnej Imprezie Na Dziedzińcu poczytamy tutaj.

To oczywiście nie wszystko, bo podczas Elbląskiego Święto Chleba nie zabraknie też występów tanecznych, kabaretowych (kabaret Ale Babki) i innych.

Jeszcze raz zapraszamy do śledzenia naszych publikacji w dziale Kultura, artykułów „Nareszcie weekend” i działu „Imprezy”.