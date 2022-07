Muzycznie ze średniowiecza

20 lipca miała miejsce premiera drugiego teledysku zespołu Vocantus. Grupa wykonuje folk średniowieczny, a współtworzą ją muzycy z Elbląga i Gdyni.

Zaprezentowany utwór to autorska aranżacja „Palastinalied”, utworu opowiadającego o krucjatach, który został napisany na początku XIII wieku przez minnesingera Walthera von der Vogelweide. Jest to jedna z najbardziej znanych współcześnie pieśni z okresu średniowiecza. Jako ciekawostkę warto dodać, że Vocantus nagrał „Palastinalied” w języku średnio-wysoko-niemieckim, a tekst spisał z kopii XIV-wiecznego manuskryptu członek zespołu, Przemysław Piejdak.

Vocantus został założony w 2020 r. w Elblągu przez Przemysława Piejdaka i Tomasza Czypula. W zespole występuje troje elblążan: Urszula Leśniewska, Marcin Skotnicki i Przemysław Piejdak. Uzupełniają ich pochodzący z Gdyni: Eliza Fronszczyk, Kinga Skowronek i Tomasz Czypul. Grupa wykonuje muzykę historyczną z okresu XIII-XV wieku na replikach instrumentów z epoki późnego średniowiecza. Instrumenty wykonał lutnik i zarazem członek Vocantusa – Tomasz Czypul. To, co ich wyróżnia na tle innych zespołów parających się muzyką dawną, to niewątpliwie folkowe podejście do jej interpretacji. Członkowie Vocantusa sami określają gatunek wykonywanej muzyki jako „medieval folk”.

Zespół Vocantus można usłyszeć na żywo przede wszystkim podczas różnych imprez i festiwali historycznych. Najbliższa ku temu okazja będzie w pierwszy weekend sierpnia – 6.08 zespół wystąpi w Świecinie podczas imprezy poświęconej rekonstrukcji bitwy z 1463 roku, a już następnego dnia zagrają w Gniewie podczas „Vivat Vasa!”, jednej z największych imprez rekonstrukcji historycznej w Polsce.