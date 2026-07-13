Muzyka Europejska ponownie zabrzmi w Tolkmicku. Przed nami 34. edycja koncertu kameralnego

W sobotę, 18 lipca 2026 roku o godz. 19:00, w Kościele pw. św. Jakuba Apostoła w Tolkmicku odbędzie się koncert w ramach 34. edycji cyklu „Muzyka Europejska w zabytkach i przyrodzie Warmii i Mazur”.

Wydarzenie, organizowane przez Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu oraz Parafię św. Jakuba Apostoła w Tolkmicku, jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych, a udział w nim jest bezpłatny.

Cykl „Muzyka Europejska w zabytkach i przyrodzie Warmii i Mazur” od ponad trzech dekad popularyzuje muzykę klasyczną, prezentując ją w wyjątkowych przestrzeniach regionu. Zabytkowe świątynie i historyczne obiekty stają się miejscem spotkania z kulturą, tworząc niepowtarzalną atmosferę sprzyjającą odbiorowi muzyki.

Podczas koncertu w Tolkmicku wystąpi Pro Musica Antiqua – olsztyński zespół kameralny kierowany przez flecistę Leszka Szarzyńskiego. Artyści wykonają utwory europejskich kompozytorów obejmujące kilka epok – od baroku po muzykę współczesną. Koncert poprowadzi Leszek Szarzyński, który przybliży publiczności historię i kontekst prezentowanych dzieł.

W skład zespołu wchodzą:

Leszek Szarzyński – flet,

Monika Dondalska – skrzypce,

Paweł Panasiuk – wiolonczela,

Lucyna Żołnierek-Frenszowska – fortepian,

Ewa Alchimowicz-Wójcik – sopran.

Koncert będzie okazją do wysłuchania znakomitych interpretacji muzyki klasycznej w wyjątkowym wnętrzu gotyckiego kościoła św. Jakuba Apostoła – jednego z najcenniejszych zabytków Tolkmicka. Organizatorzy zapraszają zarówno miłośników muzyki klasycznej, jak i osoby, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z tym gatunkiem.

Partnerami projektu „Muzyka Europejska w zabytkach i przyrodzie Warmii i Mazur” są: Przemysłówka Holding, Silesia Music Center, Pearl Flute – A Tradition of Innovation, Pro Musica Antiqua oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie – Wydział Sztuki i Wydział Muzyki.