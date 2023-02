My, ludzie Ziemi. Wystawa Mariana Lubawskiego

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu zaprasza 1 marca (środa) na godz. 18 na wernisaż wystawy fotografii Mariana Lubawskiego pt. „My Ludzie Ziemi''. Zapraszamy, wstęp wolny!

Nauczmy się żyć z tym że jesteśmy różni, mówimy innymi językami, a nasza kultura i obyczaje różnią się od siebie. Szanujmy się nawzajem, bo wszyscy jesteśmy ludźmi Ziemi – to przesłanie Mariana Lubawskiego.

Życiowa przygoda artysty rozpoczęła się w 2008 roku, kiedy to po raz pierwszy wyruszył do Kambodży. Wówczas zapragnął poznać świat, a tym samym powrócić do wspólnych korzeni wszystkich ludzi. Z każdą podróżą utwierdzał się w przekonaniu, że jego marzeniem jest poznawanie ludzi różnych kultur i ich codziennego życia. Odwiedził 5 kontynentów, 36 krajów i z każdej podróży wracał z masą wspomnień i setkami zdjęć. Wszystkie wyprawy utwierdziły go w przekonaniu, że mimo różnic kulturowych, koloru skóry, języków, którymi się komunikujemy, tak naprawdę jesteśmy tacy sami.

Marian Lubawski – fotograf i podróżnik. Pochodzi z Elbląga. Jego pasje to fotografia i wyprawy w odległe zakątki naszej ziemi. Jest laureatem wielu konkursów i autorem wystaw fotograficznych. Na swoich zdjęciach stara się utrwalić głównie ludzi i ich codzienne życie oraz miejsca niezwykłe i malownicze.

Wystawa będzie czynna do 16 kwietnia. Wstęp wolny! Zachęcamy do zwiedzania w godzinach pracy CSE „Światowid” w Elblągu.

Termin i miejsce | 1 marca 2023 r. (środa), godz. 18:00, I i II piętro, CSE „Światowid” w Elblągu.