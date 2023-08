Na strunach Duszy w Bażantarni

Na spotkanie z harfą, która po latach znów zagości w Bażantarni, Elbląskie Towarzystwo Kulturalne zaprasza już w najbliższą niedzielę (13 sierpnia) do muszli koncertowej. Harfa to instrument wciąż bardzo mało znany, każdorazowe spotkanie z nią budzi zachwyt publiczności. Niewielu miało okazję słyszeć ją na żywo, a w połączeniu ze śpiewem to już naprawdę wielka rzadkość.

Michał Zator to najprawdopodobniej jedyny harfista w Polsce i jeden z niewielu na świecie, który uprawia rozbudowaną improwizację na tym instrumencie, akompaniując sobie do śpiewu. Jego wykonawstwo cechuje najwyższa dbałość o szczegóły. Wielokrotnie zapraszany do współpracy przez polskie filharmonie. Stypendysta Ministra Kultury, stypendysta Marszałka Wielkopolski. Półfinalista piątej edycji programu "Mam Talent". Obecnie współtworzy duet z Natalią Niemen, współpracuje także z Edytą Górniak. W swoim repertuarze posiada kompozycje klasyczne i autorskie. W pracy pomaga mu rzetelne wykształcenie otrzymane na Akademii Muzycznej w Poznaniu, którą ukończył z wyróżnieniem (w klasie profesor Katarzyny Staniewicz). Na koncert zapraszamy 13 sierpnia. Tradycyjnie zaczynamy spacerem przyrodniczo-historycznym pod wspólnym tytułem „Tajemnice Bażantarni”. Zbiórka w niedzielę o godz. 15.30 pod muszlą koncertową a zapowiadane w tytule tajemnice zdradzą pracownicy Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej. Początek koncertu godz. 17.00 wstęp wolny. Koncertowi towarzyszyć będzie wystawa rysunków satyrycznych ze zbioru Ryszarda Wasyluka oraz mała niespodzianka dla uczestników konkursów organizowanych w trakcie tegorocznego, XXVI Letniego Salonu Muzycznego – Bażantarnia 2023. Organizatorem Letniego Salonu Muzycznego jest Elbląskie Towarzystwo Kulturalne a tegorocznymi Partnerami są: Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu, Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej, Zarząd Zieleni Miejskiej, Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły w Elblągu, Nadleśnictwo Elbląg, Agencja Reklamowa Elposter Jolanta Olszewska, Sekcja Emerytów i Rencistów ZNP w Elblągu, PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej, Stowarzyszenie Polskie Telewizje Lokalne i Regionalne. Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Samorządu Miasta Elbląg i Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Patronem medialnym wydarzenia jest Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl

