„Nie gaście poetów!” 

To hasło wybrzmiało wczoraj na Małej Scenie, skandowane przez młodzieżową grupę teatralną podczas prezentacji Sceny Literackiej.

Scena literacka działająca przy Teatrze im. A. Sewruka to cykl warsztatów prowadzonych przez Kamilę Tuszyńską. Tworzą ją osoby w różnym wieku i z różnym doświadczeniem – są uczestnicy z dorobkiem literackim i tacy, którzy dopiero zaczynają pisać różne formy. I to działa: jedni i drudzy uczą się od siebie, konfrontują spojrzenia. Każdy z nich jest inny i to jest właśnie siła tej grupy.

Prezentacja była efektem tych spotkań i pracy nad różnymi formami. Była poezja, była proza, pojawił się bezkompromisowy głos młodego pokolenia. Jedni mówili o miłości, drudzy o stracie, były teksty o nadziei, szukaniu siebie i… wiosennych porządkach. Całość dopełniła muzyka gitarowa Natalii Jurczyńskiej i elementy poezji śpiewanej.

Literatura jest żywa i jest dialogiem, a wczorajsze spotkanie pokazało, że w naszym mieście jest publiczność, która chce być niej bliżej. To właśnie z literatury wyrasta każdy teatr. Warsztaty pozostają otwarte - zapraszamy osoby od 16. roku życia.