Nie ma, jak wiosna z EOK!

Wiosna według Elbląskiej Orkiestry Kameralnej? Z jednej strony, upływająca pod znakiem najpomyślniejszej z cyfr – siedmiu solistów EOK powiąże kompozytorski barok z muzyczną współczesnością. Z drugiej, podróżnicza, i to na skalę europejską – przeniesiemy się z Polski nad Adriatyk, stamtąd wyruszymy ku Estonii, by wrócić na koniec tam, gdzie prowadzą wszystkie drogi – do Rzymu.

Skoro 7 to liczba przynosząca szczęście, to czas uszczęśliwić nią elbląskich melomanów! 22 marca tylu muzyków EOK, pod batutą Michała Krężlewskiego, wcieli się w rolę solistów i zaprezentuje kulturalną siłę rażenia baroku. A że artyści będą dysponować argumentem z partyturowych szczytów – bachowskim „Koncertem na dwoje skrzypiec d-moll BWV 1043” – przekonają nawet największego zwolennika renesansu. Miłośnikom współczesnej muzyki zaproponują zaś "Hombark - Concerto" Sławomira Czarneckiego. Natomiast w związku z tym, że kwietnia nie sposób sobie wyobrazić bez koncertu wielkanocnego, 4 kwietnia czeka nas kolejna duchowa uczta. Tym razem z kompozycjami włoskich mistrzów partytury w roli głównej – Giacomo Pucciniego oraz Luigiego Boccheriniego. Ponadto, w Sali Koncertowej ZPSM zabrzmi dzieło jednego z najsłynniejszych kompozytorów estońskich – Arvo Pärta. Obecność sopranu na scenie zapewni Iwona Lubowicz, a nad całością będzie czuwał Adam Banaszak. 22.03.2020, niedziela, 18:00 Sala Koncertowa Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu Wykonawcy: Michał Krężlewski – dyrygent Paula Preuss – skrzypce Karolina Nowotczyńska – skrzypce Dorota Sulich-Czarnocka - skrzypce Anita Jarzębska – skrzypce Mariusz Mruczek - wiolonczela Karol Sokołowski - wiolonczela Joanna Kravchenko - altówka W programie m.in. J. S. Bach - Koncert na dwoje skrzypiec d-moll BWV 1043 S. S. Czarnecki - "Hombark - Concerto" - koncert na skrzypce i smyczki op. 32 P. de Sarasate - Navarra op. 33 Bilety: 40 zł (normalny), 30 zł (ulgowy)

04.04.2020, sobota, 19:00 Sala Koncertowa Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu Wykonawcy: Adam Banaszak - dyrygent Iwona Lubowicz – sopran Elbląska Orkiestra Kameralna W programie m.in. G. Puccini – Crisantemi A. Pärt – Summa L. Boccherini - Stabat Mater Bilety: 40 zł (normalny), 30 zł (ulgowy) Rezerwacje: Biuro Koncertowe, Ratusz Staromiejski, Ul. Stary Rynek 25, 82-300 Elbląg tel. 55 237 47 49, www.eok.elblag.eu Sprawdź zniżki z Elbląską Kartą Dużej Rodziny Sponsor Główny Elbląskiej Orkiestry Kameralnej: Meble Wójcik Sponsor Elbląskiej Orkiestry Kameralnej: Metal Expert Meble Wójcik jest Fundatorem Głównym Instrumentów Elbląskiej Orkiestry Kameralnej Patronem medialnym EOK jest Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl

Elbląska Orkiestra Kameralna