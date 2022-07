Kolejne, letnie warsztaty edukacyjne w muzeum za nami. Czwartkowe (14 lipca) zajęcia pt. „Nie święci garnki lepią” prowadziła Honorata Szymańska, referent ds. edukacji muzealnej, pasjonatka historii Elbląga. Zdjęcia.

Zajęcia upłynęły pod znakiem dobrej pogody. Dzieci miały okazję poznać parę ciekawostek związanych z tworzeniem glinianych wyrobów, a także samemu zmierzyć się z formowaniem glinianych naczyń czy figurek. Prowadząca warsztaty Honorata Szymańska, opowiedziała m. in. o tym, jak i kiedy doszło do wynalezienia ceramiki. Jak wspomniała, ludzie zaczęli wykorzystywać glinę już w mezolicie, zaś początki ceramiki datowane są na okres neolitu ok. 8 tys. lat p.n.e. Każdy uczestnik warsztatów otrzymał kawałek gliny, z którego mógł ulepić figurkę bądź naczynie. Do pomocy dzieci miały również kolorowe foremki, a także specjalne narzędzia. Chętnych do udziału w warsztatach nie brakowało. - Często są to grupy z przedszkoli, ale nie brakuje też rodzin, które uczestniczą w zajęciach indywidualnie - mówi Honorata Szymańska. Warsztaty organizowane są przez Muzeum Archeologiczno - Historyczne w Elblągu. Cykl odbywających się we wtorki i czwartki warsztatów stanowi okazję do miłego spędzenia wakacyjnego czasu razem z dziećmi.