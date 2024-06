Niech zabrzmi muzyka

Parada samochodowo-motocyklowa ulicami Elbląga rozpoczęło szóstą edycję Elbląskiego Święta Muzyki. Przez trzy dni nasze miasto opanują artyści reprezentujący różne style muzyczne. Na muzyków będzie się można natknąć w różnych miejscach Elbląga. Zobacz zdjęcia.

O godzinie 18 z parkingu przy Hali Sportowo-Widowiskowej wyruszyła muzyczna kawalkada samochodów i motocykli. Artyści nie najkrótszą drogą kierowali się w kierunku Bramy Targowej na Starym Mieście. Tam już pieszo (niosąc panią Muzykę w lektyce) podążyli na dziedziniec Muzeum Archeologiczno-Historycznego. Nikt już chyba nie ma wątpliwości, do kogo będzie należał Elbląg przez najbliższe trzy dni.

- Dziękujemy, że chcecie się z nami wygłupiać, uczestniczyć w paradach, koncertach, spotkaniach, aby w naszym Elblągu było więcej radości i uśmiechu, bo o to w tym chodzi - mówił Wojciech Minkiewicz ze Stowarzyszenia Kulturalnego „Co jest“ , organizatora Elbląskiego Święta Muzyki. - Chodzi nam o to, aby były koncerty, spotkania, okazja do tego, aby się do siebie wzajemnie uśmiechnąć, zapomnieć o codziennych troskach.

Dziś na dziedzińcu elbląskiego Muzeum zagrał Opał, po nim Bartek Królik. Muzyczny wieczór zakończy się w klubie Mjazzga występem Noviki.

Szczegółowy program Elbląskiego Święta Muzyki na kolejne dni jest tutaj.