Parafia pw. św. Wojciecha w Elblągu oraz Elbląskie Towarzystwo Kulturalne zapraszają na koncert p.t. „Niechaj chwała ciągle brzmi” w wykonaniu „Hope Singers” - Amerykańskiego Chór Mennonitów. Dyrygentem jest Ivan Godoy.

Tegoroczna trasa, to dwudziesta rocznica pierwszej trasy Hope Singers w Polsce. Hope Singers jest jednym z bardziej niezwykłych chórów, jaki możemy usłyszeć w Polsce. Członkowie chóru nie ćwiczą razem, jako zespół. Tylko część osób śpiewa na stałe, za każdym razem większość uczestników tournee to nowe osoby. Śpiewacy pochodzą z różnych stron Stanów Zjednoczonych i Kanady, a czasem także z krajów europejskich czy Australii. Zgłaszają się do udziału lub są wybierani na podstawie osobistych kwalifikacji muzycznych. Repertuar chóru jest bardzo różnorodny. Poza utworami kompozytorów klasycznych są także tradycyjne hymny religijne z różnych krajów, pieśni Negro spirituals/gospel, a nawet śpiewy afrykańskie. Utwory śpiewane są w różnych językach, głównie w języku angielskim, ale również w polskim. Koncerty chóru, poza aspektem duchowym, są również wyjątkowym wydarzeniem artystycznym. Organizatorem koncertów w Polsce jest Fundacja Dziedzictwo z Mińska Mazowieckiego.

Koncert ten jest wydarzeniem towarzyszącym XXVII Letniemu Salonowi Muzycznemu – Bażantarnia 2024”. Partnerem koncertu są „Mennonickie Inspiracje”.

Zapraszamy (poniedziałek) 29 lipca 2024 r. godz. 19.00 kościół pw. św. Wojciecha w Elblągu ul. Wiejska 4.

Wstęp wolny