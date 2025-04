Niedziela Palmowa - koncert w katedrze

Parafia św. Mikołaja kolejny raz zaprasza na koncert pieśni postnych i paschalnych przygotowany przez rodzinę Borowskich.

W murach świątyni staromiejskiej wybrzmią utwory znane z liturgii takie, jak „Ludu mój ludu” w opracowaniu własnym Janusza Borowskiego czy „Chrystus Pan zmartwychwstał” opracowane przez Dominikę Borowską. Ponadto zgromadzeni usłyszą wielkich kompozytorów. Wśród nich Pasję wg św. Mateusza (Erbarme dich) Jana Sebastiana Bacha czy instrumentalne „Paschalis Laudes” Denisa Bedarda.

Akustyka gotyckiej, staromiejskiej świątyni stwarza szczególną przestrzeń skupienia i medytacji. Wykonana w niej muzyka zyska również wyjątkową oprawę, we wnętrzu wypełnionym gotyckimi obrazami, statuami i płaskorzeźbą. Będzie to dobry czas przygotowania do rozpoczęcia Wielkiego Tygodnia i zatrzymania się w obliczu najważniejszego czasu dla chrześcijan.

Koncert rozpocznie się w Niedzielę Palmową 13.04. o 19:00 i potrwa około godziny. Wstęp na wydarzenie jest wolny. Na organach zagra Janusz Borowski, organista katedralny, utwory wykonają Gabriela, Dominika i Zuzanna Borowskie.