Noc Muzeów w Galerii EL

Centrum Sztuki Galeria EL zaprasza 18 maja na Międzynarodową Noc Muzeów, która w tym roku będzie przeżywana w duchu młodzieży! Czekają nas chwile pełne kultury, emocji i artystycznej inspiracji. W programie znajdą się wernisaż wystawy, występy Młodzieżowych Grup Teatralnych działających przy Teatrze im. A. Sewruka w Elblągu, oprowadzania kuratorskie i autorskie po wystawach, kreatywne tworzenie wspólnej pracy oraz zakończenie wieczoru dźwiękowym performance. To doskonała okazja, by poznać kulisy tworzenia ekspozycji, sekrety dzieł sztuki oraz dowiedzieć się więcej o kontekście, w którym powstały.

Kiedy: 18 maja

O której: 18 – 23

Gdzie: Centrum Sztuki Galeria EL

PROGRAM:

18:00 – wernisaż wystawy powarsztatowej „Angels at work” Marie-Luise Salden i Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym – Galeria Laboratorium

Miejsce: Galeria Laboratorium

Na wystawie zaprezentowane zostaną prace powarsztatowe tworzone specjalnie na tegoroczną Noc Muzeów przy wsparciu Marie-Luise Salden, artystki o elbląskich korzeniach, na co dzień mieszkanki Niemiec. Będzie to jedyna okazja do zobaczenia tych prac tworzonych za pomocą tuszu, akwareli czy węgla, inspirowanych postaciami aniołów.

18:45 – Występ Młodzieżowych Grup Teatralnych „Łork Szop” działających przy Teatrze im. Aleksandra Sewruka w Elblągu pod opieką Krzysztofa Żabki

Spojrzenie na absurdy rzeczywistości okiem Mrożka – Część I

Wystąpią: Paula Banasik, Ines Banasik, Martyna Krygier, Marika Kuriata, Wiktoria Mateusiak, Wiktor Osiński

Opieka i reżyseria: Krzysztof Żabka.

19:00 – Oprowadzanie po wystawie “Złocień” Alicji Karskiej i Aleksandry Went

Miejsce: nawa główna

Prowadzenie: Maciej Olewniczak

Twórczość Alicji Karskiej i Aleksandry Went określić można jako „kronikę upadku”. Artystki poprzez swoją praktykę artystyczną prowadzą intymny dziennik, rodzaj zapisu dotyczącego problemów współczesnego świata, używając do tego zadania szczątek, skrawków i odpadów niepotrzebnej już nikomu materii, z której budują swoje dzieła i metaforyczne narracje o kondycji współczesnego człowieka.

https://galeria-el.pl/project/zlocien-alicja-karska-aleksandra-went/

19:00 – 21:45 – Wspólne tworzenie pracy “Nauka latania”

Miejsce: nawa główna

Zapraszamy Was do wspólnego tworzenia instalacji inspirowanej wystawą “Angels at work” Marie-Luise Salden i osób uczniowskich z Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym, którą w Noc Muzeów prezentujemy w Galerii Laboratorium.

Istnieją naprawdę, czy może stanowią ucieleśnienie tego, co w nas ludziach dobre i wzmacniające dla innych? Anioły. Podczas pracy nad wspólnym dziełem skonfrontujemy stereotypowe wyobrażenia oraz własne doświadczenia i przemyślenia o tych nieziemskich istotach. Pozwólmy sobie rozwinąć naszą kreatywność i stwórzmy postacie, które wykraczają poza wszelkie konwencje. O godzinie 21:45 nasze zbiorowe dzieło zostanie uroczyście wyeksponowane pod dachem Galerii EL, aby stać się integralną częścią naszej przestrzeni.

19:30 – Występ Młodzieżowych Grup Teatralnych „Łork Szop” działających przy Teatrze im. Aleksandra Sewruka w Elblągu pod opieką Krzysztofa Żabki

Spojrzenie na absurdy rzeczywistości okiem Mrożka – Część II

Wystąpią: Paula Banasik, Ines Banasik, Martyna Krygier, Marika Kuriata, Wiktoria Mateusiak, Wiktor Osiński

Opieka i reżyseria: Krzysztof Żabka.

20:00 – Oprowadzanie po wystawach “Odlot” Waldemara Cichonia i Dyplomy 2024 Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym

Miejsce: prezbiterium, empory

Prowadzenie: Maciej Olewniczak (Galeria EL), Nikola Kubisiak, Karolina Kryjom, Julia Jędrzejewska (LSP w Gronowie Górnym)

“Moje prace, wykonane na przestrzeni ostatnich dziewięciu lat, to obiekty realne. Kilka najstarszych wykazuje niepoprawne zaangażowanie ideowe, komentując formą i treścią bieżące zawirowania społeczne i polityczne. Niektóre także antycypowały w swoim czasie pewne nadchodzące zjawiska, na przykład „Inwazja Jaszczurów” 2013 przewidywała powrót ciemnogrodu i początek problemów imigranckich. „Czerwony Nosorożec 2019 niespodziewanie zapowiadał pandemię” – Waldemar Cichoń

https://galeria-el.pl/project/waldemar-cichon-odlot/

Na wystawie Dyplomów zobaczymy technikę druku artystycznego, projektowania graficznego oraz realizacje intermedialne. Dyplomy szkolne to podsumowanie i kwintesencja twórczej pracy pod okiem nauczycieli i promotorów w 5-letnim cyklu kształcenia. Opiekunami artystycznymi w tym roku są: Janusz Kozak, Roma Jaruszewska oraz Tomasz Misiuk.

https://galeria-el.pl/project/dyplomy-2024-liceum-sztuk-plastycznych-w-gronowie-gornym/

20:30 – Występ Młodzieżowych Grup Teatralnych „Łork Szop” działających przy Teatrze im. Aleksandra Sewruka w Elblągu pod opieką Krzysztofa Żabki

Spojrzenie na absurdy rzeczywistości okiem Mrożka – Część III

Wystąpią: Paula Banasik, Ines Banasik, Martyna Krygier, Marika Kuriata, Wiktoria Mateusiak, Wiktor Osiński

Opieka i reżyseria: Krzysztof Żabka.

21:00 – Oprowadzanie autorskie po wystawie “Wyzwalacze” Filipa Kampki

Miejsce: krużganek

Prowadzenie: Filip Kampka

Filip Kampka po raz kolejny w swojej twórczości sięga po zagadnienia związane z pamięcią. Tematem przewodnim będą motywy z obszaru pamięci wizualnej. „Wyzwalacze” stanowią klucz do naszej przeszłości. W założeniu artysty mają wywoływać retrospekcje, doprowadzić do wybudzenia w widzu zapomnianych obrazów i przeżyć z jego przeszłości. Ekspozycja składa się z zapachów, kolorów i tekstu, stanowiących rolę aktywatorów, odblokowujących wspomnienia.

https://galeria-el.pl/project/filip-kampka-wyzwalacze/

21:30 – Występ Młodzieżowych Grup Teatralnych „Łork Szop” działających przy Teatrze im. Aleksandra Sewruka w Elblągu pod opieką Krzysztofa Żabki

Spojrzenie na absurdy rzeczywistości okiem Mrożka – Część IV

Wystąpią: Paula Banasik, Ines Banasik, Martyna Krygier, Marika Kuriata, Wiktoria Mateusiak, Wiktor Osiński

Opieka i reżyseria: Krzysztof Żabka.

21:45 – Powieszenie wspólnej pracy “Nauka latania”

Miejsce: nawa główna

22:00 – Performance dźwiękowy “SoundLab”

Miejsce: nawa główna

Performance dźwiękowy na gong, czasoprzestrzeń i syntezatory.

W trakcie performance będzie eksplorowana przestrzeń nawy głównej Galerii EL. Zostaną użyte części istniejącej instalacji dźwiękowej aktualnej wystawy (podwójne stereo), by stworzyć sfery binauralnych krajobrazów elektroakustycznych. Będzie rozwlekle, transowo, medytacyjnie.

SoundLab wystąpi w składzie: Żuławy, P!sk.

Soundlab – Od 2008 projekt działa w korespondencji z przestrzenią dźwiękową elbląskiej Galerii EL. Tworzymy liczne performance site specific, współpracując z wieloma artystami: Arkadiuszem Sylwestrowiczem, Antkiem Grzybkiem, Michałem Gayerem, Veroniką Holcovą, Zbyszkiem Kossowskim

DODATKOWO:

zniżka 50% na wszystkie wydawnictwa w sklepie stacjonarnym Galerii EL (zniżka obowiązuje wyłącznie w godzinach 18:00 – 23:00)

możliwość zakupu przypinek okolicznościowych w sklepie Galerii EL