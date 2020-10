Nocny portier i kobieta finalna zapraszają do teatru

Teatr im. Aleksandra Sewruka i Elbląskie Towarzystwo Kulturalne zapraszają na kolejne spotkanie Sceny przy stoliku.

Pracujący w dużej firmie portier – wieczny pechowiec, który nie jest nawet w stanie nagrać ostatniego pożegnania na automatyczną sekretarkę matki – decyduje się odejść z tego świata. Ostateczny krok przerywa wpadająca ni stąd ni zowąd atrakcyjna kobieta. Nazywa siebie Kobietą Finalną, bowiem każdy jej kolejny mężczyzna traci życie, a to z powodu wypadku, a to zawału. Kobieta ma dosyć ciągnących się za nią zgonów i, żeby przerwać złą passę, postanawia związać się z największym pechowcem w mieście. Google wskazuje jej Portiera, któremu oświadcza, że następnego dnia wprowadzi się do jego mieszkania, wezmą ślub i urządzą wesele. Jaki będzie finał tego dość nietypowego spotkania? Historię przedstawią Aleksandra Wojtysiak i Artur Hauke.

Zapraszamy na Dużą Scenę w poniedziałek 19 października 2020 o g. 18:30. Bilety w cenie 5 zł dostępne w Kasie Teatru (również godzinę przed spektaklem).

Prawa autorskie do sztuki reprezentuje ADiT (Warszawa).