Centrum Sztuki Galeria EL razem z Fundacją Art Forma zapraszają 8 września na międzynarodową wystawę sztuki współczesnej.

NOmade Bienal Poland 2023 – „Bestia w ogniu”, to międzynarodowa wystawa sztuki współczesnej, podczas której artyści i artystki stworzą swoje dzieła, wychodząc poza mury galerii sztuki. Zaproszeni do projektu to wybitni i doświadczeni artyści oraz kuratorzy z Ameryki Południowej, Europy i Azji realizujący swoje dzieła in-situ, w odniesieniu do aktualnych i znaczących problemów otaczającej rzeczywistości. Taki dobór twórców daje szerokie spektrum możliwości innego, acz świeżego i kulturowo odmiennego spojrzenia na sztukę współczesną, prezentowaną w przestrzeniach ogólnodostępnych.

W ramach wystawy powstaną instalacje interaktywne, performance’y i inne dzieła dostępne szerokiej rzeszy odbiorców, zarówno w średniowiecznych murach Galerii EL, jej dziedzińcu, jak i w przestrzeni publicznej. Jest to pierwsza europejska odsłona działań artystycznych podjętych przez Arkadiusza Sylwestrowicza i Tomasza Matuszaka w Chile i Ekwadorze w 2018 roku, we współpracy z kuratorami Hernanem Pacurucu i Victorem Hugo Bravo – twórcami Biennale NOmade. Działania miały charakter pracy konfrontacyjnej artystów południowoamerykańskich z artystami z całego świata, w odniesieniu do aktualnych problemów w sztuce. Głównym zadaniem projektu NOmade Bienal Poland 2023 – “Bestia w ogniu” jest propagowanie sztuki współczesnej, nie zawsze łatwej w odbiorze. Zadanie zakłada interdyscyplinarne działania, performance’y, stworzenie obiektów, rzeźb i instalacji, podczas których będzie można zobaczyć „na własne oczy” cały proces twórczy, jednocześnie w nim uczestnicząc. Artyści również będą angażować społeczność lokalną i osoby niebiorące dotychczas udziału w życiu kulturalnym.

– Wernisaż wystawy: 8 września 2023 r., godz. 18:00

– Wystawa potrwa do: 26 listopada 2023

– Kuratorzy: Victor Hugo Bravo (Chile), Hernán Pacurucu C (Ecuador), Arkadiusz Sylwestrowicz (Poland), Maciej Olewniczak (Galeria EL, Poland),

– Kuratorzy sztuki video: Santiago Rueda (Colombia), Francis Naranjo ( Gran Canaria, Spain), Monjur Ahmed (Bangladesh)

– Organizatorzy: Fundacja Art Forma, Centrum Sztuki Galeria EL

Artyści / Artists:

Mario Z (Chile)

Gabriela Carmona Slier (Chile)

Victor Hugo Bravo (Chile)

Angie Bonino (Perú)

Paula Coñoepan (Chile)

Karla Aguirre (Chile)

Ricardo Fuentealba-Fabio (Chile)

Camila Valenzuela Von Appen (Chile)

Iván Zambrano Downing (Chile)

Danilo Espinoza Guerra (Chile)

Maria Victoria Bravo (Chile)

Cheril Linett (Chile)

Wiki Pirela (Venezuela)

Luis Montes Rojas (Chile)

Mauricio Bravo (Chile)

Marla Freire (Chile)

Antonio Guzmán (Chile)

Mariela Leal (Argentina)

Fernando Hierro (Argentina)

Denisse Viera Y Constanza Bravo Granadino (Chile)

José Guedes (Brasil)

Demetrio Jereissati (Brasil)

Sara Roitman (Ecuador)

Ila Coronel (Ecuador)

Olmedo Alvarado (Ecuador)

Ricardo Villarroel (Chile)

Melania Lynch (Chile)

Boris Ordoñez (Ecuador)

Carlos Ashton (Ecuador)

Mila Berrios (Chile)

Paz Jara (Chile)

Fabiola Arenas (Chile)

Claudia Mainieri (Chile)

Pablo Núñez (Chile)

Daniela Bertolini (Chile)

Ana Blanchard Chile)

Fer Chica Duran (Ecuador)

Gabriela Rivera Lucero (Chile)

Adriana Bustos Bomarzo (Colombia)

Ana Millan (Colombia)

Colectivo Cactus Intactos (Colombia)

Colectivo Paramédicos (Colombia)

Colectivo Starr Revelación (Colombia)

Diego Hernandez (Colombia)

X Andrade (Colombia)

Edison Quiñónez (Colombia)

Felipe Barreiro (Colombia)

Fernando Pareja (Colombia)

Guillermo Marin (Colombia)

Harold Ortiz (Colombia)

José Horacio Martinez (Colombia)

Jim Fannkugen (Colombia)

Juan Melo (Colombia)

Lina Hincapié (Colombia)

Leonardo Herrera (Colombia)

Nadia Granados (Colombia)

Pierre Valls (Colombia)

Rened Varona (Colombia)

Eugenio Merino (Spain)

Avelino Sala (Spain)

Jana Cepa (Slovakia)

Julia Kurek (Poland)

Marcin Dymiter (Poland)

Katarzyna Józefowicz (Poland)

Tomasz Matuszak (Poland)

Jerzy Grzegorski (Poland)

Józef Robakowski (Poland)

Andrzej Brzegowy (Poland)

Igor Omulecki (Poland)

Adam Klimczak (Poland)

Arkadiusz Sylwestrowicz (Poland)

Anna Waligórska (Poland)

Tania Bakum (Ukraine)

Inga Levi (Ukraine)

Anders Ronnlund (Sweden)

Izmet Jonuzi (Kosovo)

Serpil Yildiz (Turkey)

Eduardo Caballero (Gran Canaria, Spain)

Joaquín Sánchez (Paraguayan-Bolivian)

Liliana Zapara (Bolivia)

Nury Gonzales (Chile)

Andre Strahinja (Chile)

Miguel Pons (España)

Pamela Iglesias (Argentina – Chile)

Abraham Riverón (España)

Vivian Déniz (Islas Canaria)

Francis Naranjo (Gran Canaria, Spain)

Farzana Urmi (Bangladesh)

Promotesh Das Pulak (Bangladeshi)

Najmun Nahar Keya (Bangladeshi)

Sanjoy Chakraborty (Bangladeshi)

Tanjil Faterna Tushi (Bangladeshi)

Palas Bhattacherjee (Bangladeshi)

Monjur Ahmed (Bangladeshi)

Patronat Honorowy nad wystawą objęli wojewoda warmińsko-mazurski Artur Henryk Chojecki i prezydent Elbląga Witold Wróblewski.