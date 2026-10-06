Nowa oferta edukacyjna Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu

Nowy rok szkolny to nowa oferta edukacyjna Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu. Od września 2026 do stycznia 2027 na przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i szkół średnich czekają zajęcia, które pozwalają poznawać historię nie tylko z podręczników, ale przede wszystkim poprzez spotkanie z muzealnymi eksponatami, rekonstrukcjami, opowieścią i działaniem.

W nowej ofercie znalazły się zarówno zajęcia dla najmłodszych, jak i propozycje dla starszych uczniów. Przedszkolaki oraz uczniowie klas I–III mogą między innymi odkrywać tajemnice dawnych run, uczestniczyć w warsztatach zielarskich czy podczas zajęć „Witaj w muzeum! – pierwsza wizyta” poznać muzealne eksponaty i tajniki pracy muzealników.

Starszych uczniów Muzeum zaprasza na spotkania poświęcone przede wszystkim historii Elbląga i średniowiecza. W programie znalazły się m.in. zajęcia „Ilfing, Elbing czy Elbląg? Jak to było z początkami naszego miasta?”, „Elbląg stolicą państwa!”, a także dyskusyjne spotkanie „Krzyżak dobry czy zły?”. Uczniowie będą mogli również dowiedzieć się, jak wyglądają działania uczestników rekonstrukcji historycznej, poznać tajniki średniowiecznego skryptorium podczas warsztatów „Litery sprzed wieków”, a także odkryć historię bursztynu i samodzielnie wykonać pamiątkową ozdobę podczas zajęć „Bursztyn – od znaleziska do ozdoby”.

W tym sezonie do zespołu edukatorów Muzeum dołącza Tomasz Stężała – pisarz, rekonstruktor historyczny i popularyzator historii. W ramach lekcji muzealnych wcieli się w historyczne postacie, dzięki czemu uczestnicy będą mogli spojrzeć na dzieje Elbląga z perspektywy ludzi, którzy żyli w średniowieczu. W ofercie znalazły się także zajęcia dotyczące Wikingów, Słowian i początków średniowiecznej Europy i historii Elbląskiego Gimnazjum. Prowadzimy również zajęcia w języku angielskim.

Ceny zajęć: lekcja muzealna – 15 zł od osoby, warsztat muzealny – 18 zł od osoby. Opiekunowie grup uczestniczą bezpłatnie. Zajęcia odbywają się od wtorku do piątku, a rezerwacji należy dokonać z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem pod numerem: 55 232 72 73 (w. 24)

Pełna oferta i szczegółowe informacje dostępne są na stronie:

www.edukacja.muzeum.pl

Zapraszamy szkoły, nauczycieli i grupy zorganizowane do wspólnego odkrywania historii Elbląga – czasem z pomocą muzealnego eksponatu, czasem repliki, a tym razem także człowieka, który na chwilę przeniesie nas prosto do średniowiecza.