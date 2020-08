Nowa wystawa w Izbie Historii Kanału Elbląskiego

Fot. Michał Skroboszewski (arch. portEl.pl)

W sobotę, 22 sierpnia w Izbie Historii Kanału Elbląskiego zostanie otwarta nowa wystawa czasowa pt. „Osadnictwo w delcie Wisły na przestrzeni dziejów". Skąd przybyli ludzie do delty Wisły i na Warmię? Gdzie i dlaczego budowali swoje osady, co skłaniało ich do wybrania tego miejsca do osiedlenia się?

O tym opowie ta wystawa, którą będzie można obejrzeć od 22 sierpnia w Izbie Historii Kanału Elbląskiego w Buczyńcu. Otwarciu wystawy o godz. 12.00 będzie towarzyszyć wykład dr. Wiesława Skrobota, historyka i wykładowcy akademickiego. Zapraszamy dziennikarzy, miłośników historii i krainy Kanału Elbląskiego.

Bogusław Pinkiewicz, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie