Nowy teledysk Religion

Zespół Religion działający na co dzień w Elblągu wydał kolejny utwór pt: Otrzyj moją łzę. To już piaty singiel tej grupy i teledysk nagrany w naszym mieście.

Zespół Religion powstał z inicjatywy Łukasza Gesek, który skupia wokół siebie różnych, elbląskich muzyków. Wspólnie nagrywają płytę o treściach religijnych, ale nie tylko. Najnowszy singiel nawiązuje do okresu Wielkiego Postu. W sesji nagraniowej wzięli udział: Michał Dreger - akordeonista i trębacz oraz Łukasz Gesek - wokal i gitary. Utwór o charakterze akustycznym został nagrany w studiu wokalisty. Tekst muzykę stworzył również Łukasz Gesek. Teledysk nagrany został w Centrum Sztuki Galeria El w Elblągu oraz w Katerze (Parafia Św. Mikołaja), jego realizacją zajął się Szymon Baźmierowski.

Nowa piosenka to przejmująca ballada. Wszystkie teksty to osobiste przemyślenia wokalisty, który w swej twórczości nawiązuje do Biblii. Jak mówi autor - wcześniej nie potrafiłem pisać tekstów uwielbiających tzw. religijnych, to zmieniło się gdy zacząłem czytać Pismo Święte i gdy zaczęło zmieniać się moje życie. Pisanie takich tekstów nie przebiega tak samo jak w przypadku tekstów komercyjnych. Tu potrzebna jest gruntowna przemiana, życie Ewangelią, codzienna modlitwa i studiowanie Biblii. Nie ukrywam, że czytam codziennie i sprawia mi to przyjemność. Takie teksty, muszą być prawdziwe, dlatego nigdy nie wiem o czym napiszę... Temat przychodzi po natchnieniu, wywołanym modlitwą i lekturą Pisma Św. - Zespół cały czas nagrywa. Aktualnie nagrywa dwa utwory w aranżacji: skrzypce, wiolonczela, altówka i pianino. Kolejny singiel ukaże się późną wiosną, póki co zapraszamy do posłuchania aktualnej propozycji.

Teledysk można zobaczyc tutaj.